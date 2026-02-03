पुणे

Pune Crime : शिवाजीनगर परिसरात एटीएमजवळ तरुणाला लुटले, २८ हजारांची रोकड चोरी

Pune Shivajinagar ATM robbery 28 thousand cash : पुणे शिवाजीनगर येथे एटीएमवर पैसे काढत असलेल्या ३२ वर्षीय तरुणाला दुचाकीवरील चोरट्यांनी मारहाण करून २८ हजार रुपयांची रोकड लुटली. पोलिसांनी FIR नोंदवून तपास सुरू केला आहे, नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेबाबत चिंता वाढली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : एटीएममधून पैसे काढणाऱ्या तरुणाला मारहाण करून २८ हजार रुपयांची रोकड लुटल्याची घटना शिवाजीनगर परिसरात श्री म्हसोबा मंदिराजवळ घडली. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

