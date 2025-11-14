Pune ATS: जुबेरच्या लॅपटॉपमध्ये आक्षेपार्ह फाईल्स; अल-कायदासाठी काम, न्यायालयीन कोठडीत झाली रवानगी

Zuber Hangargekar: पुण्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने सोलापूरच्या जुबेर हंगरगेकर याला ‘अल-कायदा’ संघटनेशी संबंध असल्याच्या संशयातून अटक केली आहे. त्याच्याकडे मशिनगन बनविण्याबद्दलची कागदपत्रे मिळाली होती. शुक्रवारी जुबेरची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली..जुबेर हंगरगेकर याच्या लॅपटॉपमध्ये एक टीबीपेक्षा अधिक डेटा एटीएसला मिळाला आहे. हंगरगेकरच्या मोबाईल आणि लॅपटॉपमधील आक्षेपार्ह फाईल्सची तपासणी सुरू असून लॅपटॉपमधील फाईल्सच्या विश्लेषणातून सबळ पुरावे गोळा करण्याचे काम एटीएसकडून सुरू आहे..Mohol Agriculture : यंदा ज्वारीची भाकर महागणार; मोहोळ तालुक्यात ज्वारीची केवळ 24 टक्केच पेरणी!.अल कायदा या जागतिक दहशतवादी संघटनेसाठी काम करत असलेल्या जुबेरची रवानगी विशेष न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडीत केली आहे. न्यायालयाने जुबेरच्या पोलिस कोठडीचा हक्क अबाधित ठेवून त्याची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली..अल कायदा इन इंडियन सबकाँटिनेन्ट (एक्यूआयएस) या दहशतवादी संघटनेच्या समर्थनार्थ जिहादचा प्रसार-प्रचार करून देशाच्या एकता व सुरक्षिततेला धोका निर्माण केल्याच्या आरोपावरून जुबेर इलियास हंगरगेकर याला अटक करण्यात आली होती..Akola News : 'जीएमसी' मध्ये रॅगिंगची ई-मेलद्वारे तक्रार; तपासात तक्रार खोटी असल्याचे निष्पन्न; अधिकाऱ्यांनी केली चौकशी!.जुबेर हा मूळचा सोलापूर शहरातील आहे. तो सहा-सात वर्षांपूर्वी पुण्यातील कोंढवा परिसरात राहायला गेला. तो आयटी कंपनीत जॉब करतो, त्याला वार्षिक २२ लाख रुपयांचे पॅकेज होते. दरम्यान, सरकारने बंदी घातलेल्या ‘सिमी’ संघटनेशी संबंधित लोकांच्या संपर्कात जुबेर होता. त्याच्याकडे अल-कायदा या दहशतवादी संघटनेशी (Al Qaeda connection) संबंधित काही कागदपत्रे, साहित्यदेखील ‘एटीएस’ला सापडले. अटकेपूर्वी तो १८ ते २० ऑक्टोबर रोजी सोलापुरात मुक्कामी होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.