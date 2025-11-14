पुणे

Pune ATS: जुबेरच्या लॅपटॉपमध्ये आक्षेपार्ह फाईल्स; अल-कायदासाठी काम, न्यायालयीन कोठडीत झाली रवानगी

Pune ATS Arrest Incriminating Files Found on Jubair Hangargekar's Laptop; Sent to Judicial Custody for Al-Qaeda Links: जुबेरच्या लॅपटॉपमध्ये नेमकं काय आहे, याचा तपास एटीएस करीत आहे.
Jubair Hangargekar

Jubair Hangargekar

Zuber Hangargekar: पुण्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने सोलापूरच्या जुबेर हंगरगेकर याला ‘अल-कायदा’ संघटनेशी संबंध असल्याच्या संशयातून अटक केली आहे. त्याच्याकडे मशिनगन बनविण्याबद्दलची कागदपत्रे मिळाली होती. शुक्रवारी जुबेरची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली.

