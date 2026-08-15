पुण्यात २ तरुणींचा १९ वर्षीय तरुणावर पहाटे कोयत्यानं हल्ला, घटना CCTVत कैद; धक्कादायक कारण समोर

पुण्यात फ्लाईंग जिप्सी हॉटेलमध्ये आज पहाटे चारच्या सुमारास एका तरुणावर कोयत्यानं हल्ला झाल्याची घटना घडलीय. रील बनवण्याच्या आणि कमेंटच्या वादातून हा प्रकार घडल्याचं सांगण्यात येतंय. या हल्ल्यात अथर्व जगताप नावाचा १९ वर्षीय तरुण गंभीर जखमी झाला आहे. डेक्कन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असणाऱ्या फ्लाईंग जिप्सी हॉटेलमध्ये ही घटना घडली. या प्रकरणी दोन तरुणींसह तीन संशयितांची ओळख पटवण्यात आलीय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, अथर्व जगताप आणि त्याचे मित्र फ्लाईंग जिप्सी हॉटेलमध्ये बसले होते. त्यावेळी संशयितांनी हॉटेलमध्ये घुसून अथर्ववर कोयत्याने वार केले. हल्ल्याची ही घटना सीसीटीव्हीत कैद झालीय. पोलिसांनी घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज हस्तगत केलेय.य़ा फुटेजमध्ये दोन मुली स्पष्टपणे दिसत आहेत. जखमी अथर्ववर ससून रुग्णालय आणि दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात वैद्यकीय उपचार करण्यात आले आहेत..कार उलटल्यानंतर ट्रकला धडकली, चौघांचा जागीच मृत्यू; देवदर्शनाला निघालेल्या कुटुंबावर काळाचा घाला, ५ जण गंभीर.पोलिसांनी आतापर्यंत माधवी कुंभार, स्नेहल सोनके आणि शार्दूल ओव्हाळ या तीन संशयितांची ओळख पटवली आहे. यापैकी माधवी कुंभार हिचा पत्ता शोधून पोलिसांनी तिला ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. उर्वरित फरार संशयितांचा शोध सुरू आहे. याप्रकरणी डेक्कन पोलीस स्टेशनमध्ये रीतसर फिर्याद आणि गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून सीसीटीव्हीचे डीव्हीआर जप्त केले आहेत. तसेच तांत्रिक व शास्त्रीय तपासासाठी 'एफएसएल' टीमला घटनास्थळी पाचारण करण्यात आले आहे. आरोपींनी गुन्ह्यासाठी आणि पळून जाण्यासाठी वापरलेली रिक्षा आणि दुचाकी शोधण्याचे काम पोलीस सध्या करत आहेत. पुढील तपास डेक्कन पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.