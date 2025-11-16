Aundh Hospital Theft : औंध रुग्णालयातून 'शेड्यूल-एच' औषधाच्या २० बाटल्या लंपास; वर्ग ४ कर्मचाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई

पुणे : औंध जिल्हा रुग्णालयाच्या औषध भांडार विभागातून मेफेंटर्माइन सल्फेटच्या २० बाटल्या (व्हायल्स) चोरीला गेल्याची घटना समोर आली. त्यानंतर सरकारी औषध साठ्याच्या सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या प्रकरणात औषध चोरल्याप्रकरणी वर्ग चारच्या कर्मचाऱ्याला निलंबित केले असून, मेफेंटर्माइन औषधांची आकडेवारी पडताळून अहवाल सादर करा, असे निर्देश जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागनाथ यमपल्ले यांनी जिल्ह्यातील ग्रामीण रुग्णालयाला दिले आहेत. .‘मेफेंटर्माइन सल्फेट’ हे शेड्यूल-एच औषध (डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय देता न येणारे) असून, मंद असलेली हृदयाची गती वाढविण्यासाठी हृदयविकारतज्ज्ञ डॉक्टरांकडून वापरले जाते. मात्र, अलीकडच्या काळात त्याचीही नशा केली जात असल्याचे अनेक प्रकार उघडकीस आले आहेत. सतत उत्साही वाटावे, व्यायाम करताना थकवा येऊ नये, यासाठी या औषधाचे इंजेक्शन टोचून घेतले जाते. खास करून जिममध्ये व्यायाम करताना शरीराची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी या औषधाचा चुकीच्या पद्धतीने वापर वाढत आहे, म्हणून त्याचा काळाबाजारही वाढत आहे..Satara Crime: सातारा हादरल! तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी जीवन संपवण्याच्या घटना .नियमित तपासणीदरम्यान जिल्हा रुग्णालयातील औषध भांडारात या औषधाच्या २० व्हायल्स गहाळ झाल्याचे निदर्शनास आल्यावर जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. यमपल्ले यांनी एका वर्ग चारच्या कर्मचाऱ्याला निलंबित केले. त्याने व्हायल्स लंपास केल्याचे प्राथमिक चौकशीत समोर आले आहे. काळ्या बाजारात या औषधाची मोठी मागणी आहे..नोंदींची पडताळणी कराजिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. यमपल्ले यांनी जिल्ह्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयांना मेफेंटर्माइन औषधांचा साठा व इतर औषध-उपकरणांच्या नोंदींची तातडीने पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. भोर, चांडोली आणि मंचरमधील रुग्णालयांना प्रत्यक्ष साठा आणि नोंदी यांची पडताळणी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.