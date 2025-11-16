पुणे

Aundh Hospital Theft : औंध रुग्णालयातून 'शेड्यूल-एच' औषधाच्या २० बाटल्या लंपास; वर्ग ४ कर्मचाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई

Theft of Schedule-H Drug at Aundh Hospital : पुण्यातील औंध जिल्हा रुग्णालयातून हृदयविकारासाठी वापरले जाणारे परंतु नशेसाठीही वापरले जाणारे 'मेफेंटर्माइन सल्फेट' या शेड्यूल-एच औषधाच्या २० बाटल्या चोरीला गेल्याप्रकरणी एका वर्ग चारच्या कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे, ज्यामुळे सरकारी औषधांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
Theft of Schedule-H Drug at Aundh Hospital

Theft of Schedule-H Drug at Aundh Hospital

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : औंध जिल्हा रुग्णालयाच्या औषध भांडार विभागातून मेफेंटर्माइन सल्फेटच्या २० बाटल्या (व्हायल्स) चोरीला गेल्याची घटना समोर आली. त्यानंतर सरकारी औषध साठ्याच्या सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. या प्रकरणात औषध चोरल्याप्रकरणी वर्ग चारच्या कर्मचाऱ्याला निलंबित केले असून, मेफेंटर्माइन औषधांची आकडेवारी पडताळून अहवाल सादर करा, असे निर्देश जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागनाथ यमपल्ले यांनी जिल्ह्यातील ग्रामीण रुग्णालयाला दिले आहेत.

Loading content, please wait...
pune
Hospital
Medical
Aundh
hospital treatment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com