पुणे

आज पुण्यात ११ ऑगस्ट २०२६ मंगळवार

आज पुण्यात ११ ऑगस्ट २०२६ मंगळवार
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आज पुण्यात ११ ऑगस्ट २०२६ मंगळवार
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दुपारी ः
जीवनगौरव पुरस्कार वितरण ः अमरेंद्र भास्कर मराठी बालकुमार साहित्य संस्थेतर्फे ः कवी ग. ह. पाटील पुरस्कार ः पुरस्कारार्थी- प्रवीण दवणे ः जीवनगौरव पुरस्कार ः पुरस्कारार्थी- जयंत मोडक ः हस्ते- राजेश पांडे ः अध्यक्ष- डॉ. न. म. जोशी ः प्रमुख पाहुणे- योगेश सोमण ः उपस्थिती- सुनील महाजन ः श्री शिवाजी मराठा हायस्कूलचे सभागृह, शिवाजी रस्ता, ४२५, शुक्रवार पेठ ः २.३०.
सायंकाळी ः
व्याख्यान ः प्रेमनगर ज्येष्ठ नागरिक संघ आयोजित ः विषय- ‘खुमासदार अत्रे’ ः वक्ते- प्रा. श्याम भुर्के ः प्रेमनगर गणेश मंदिर, प्रेमनगर, बिबवेवाडी ः ५.३०.
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Marathi poetry awards
Pune cultural events
Marathi literature events
पुरस्कार वितरण समारंभ
Pune awards ceremony
G. H. Patil award
Praveen Dawne
Jayant Modak
Rajesh Pandey
Dr. N. M. Joshi
Yoga Somn
Senior Citizens Association lectures
Shyam Burkhe
Shivaji High School events
Life Achievement Awards
literary discussions
पुण्यातील पुरस्कार समारंभ
मराठी साहित्याच्या घटना
ग. ह. पाटील पुरस्कार
प्रवीण दवणे
जयंत मोडक
राजेश पांडे
डॉ. न. म. जोशी
योगेश सोमण
ज्येष्ठ नागरिक संघाचे व्याख्यान
प्रेमनगर गणेश मंदिर
प्रेमनगर
बिबवेवाडी
शिवाजी रस्ता
शुक्रवार पेठ
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