पुणे

BAIF COP30 Summit : जागतिक हवामान परिषदेत ‘बायफ’चा सहभाग, ब्राझीलमध्ये २१ नोव्हेंबरपर्यंत परिषद

BAIF Participates in UN Climate Summit COP30 : ब्राझीलमधील बेलेम शहरात सुरू असलेल्या 'कॉप-३०' (COP30) संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या हवामान परिषदेत भारतातील 'बायफ डेव्हलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन' (BAIF) ग्लोबल साउथसाठी हवामान वित्तपुरवठा आणि शाश्वत विकास कार्यक्रमांवर भर देणार आहे.
BAIF Participates in UN Climate Summit COP30

BAIF Participates in UN Climate Summit COP30

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : ब्राझीलमधील बेलेम शहरात सुरू असलेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या हवामान परिषदेत (COP३०)भारतातील ‘बायफ डेव्हलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन’ सहभागी होत आहे. या जागतिक परिषदेत ‘बायफ’ ग्लोबल साउथसाठी हवामान वित्तपुरवठा, एकात्मिक जल व अन्न व्यवस्थापन आणि नवीन रोजगार आधारित हवामान कृती या मुद्द्यांवर विशेष भर देणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
Development
Development work
Climate Change
Research
climate change action

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com