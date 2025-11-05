पुणे

Pune : बाजीराव रोडवरील हत्या प्रकरणी मोठी अपडेट, आरोपींना अटक; तिघेही अल्पवयीन

पुण्यात बाजीराव रोडवर मंगळवारी दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास १७ वर्षीय तरुणाची निर्घृण हत्या करण्यात आली. पूर्ववैमनस्यातून ही हत्या झाली असून या प्रकरणी पोलिसांनी तिघांना ताब्यात घेतलंय.
Pune Murder Case: Three Juveniles Arrested for Killing 17-Year-Old Boy

Pune Murder Case: Three Juveniles Arrested for Killing 17-Year-Old Boy

Esakal

सूरज यादव
Updated on

पुण्यात मंगळवारी भरदिवसा तिघांनी एका तरुणाची निर्घृण हत्या केल्याच्या घटनेनं खळबळ उडाली. या प्रकरणी पोलिसांनी तिघांना अटक केलीय. मयंक खराडे असं हत्या झालेल्या १७ वर्षीय तरुणाचं नाव आहे. बाजीराव रोडवर तिन्ही आरोपींनी धारदार शस्त्राने मयंकवर वार केले. यानंतर मयंक रक्ताच्या थारोळ्यात रस्त्यावर पडला होता. पूर्ववैमनस्यातून ही हत्या झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
murder
Crime News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com