Pune : बाजीराव रोडवरील हत्या प्रकरणी मोठी अपडेट, आरोपींना अटक; तिघेही अल्पवयीन

पुण्यात मंगळवारी भरदिवसा तिघांनी एका तरुणाची निर्घृण हत्या केल्याच्या घटनेनं खळबळ उडाली. या प्रकरणी पोलिसांनी तिघांना अटक केलीय. मयंक खराडे असं हत्या झालेल्या १७ वर्षीय तरुणाचं नाव आहे. बाजीराव रोडवर तिन्ही आरोपींनी धारदार शस्त्राने मयंकवर वार केले. यानंतर मयंक रक्ताच्या थारोळ्यात रस्त्यावर पडला होता. पूर्ववैमनस्यातून ही हत्या झाल्याची माहिती समोर आली आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, पुण्यातील नव्यानं उदयास येणाऱ्या माया टोळीनं ही हत्या केल्याची चर्चा आहे. बाजीराव रोडवर भरदिवसा मयंकची हत्या करण्यात आली. आधीच्या भांडणातून ही हत्या झालीय. या प्रकरणी पोलिसांनी तपास करत तिघांना ताब्यात घेतलंय. यात अल्पवयीन मुलांचा समावेश असल्याचं समोर आलं आहे..जगात कुठं असं होतं का? प्रकल्प रखडल्यानं फडणवीस कंत्राटदारांवर संतापले, म्हणाले, १५ दिवसात पूर्ण करा.पुण्यात गेल्या दोन वर्षात घडलेल्या अनेक गुन्हेगारी घटनांमध्ये अल्पवयीनांना ताब्यात घेतलं गेलंय. अल्पवयीन मुलांकडून होणाऱ्या गुन्हेगारीच्या घटना हे पोलिसांसमोरचं मोठं आव्हान असल्याचं पोलीस अधिकाऱ्यांनी म्हटलंय. माया टोळीच्या म्होरक्यासह तिघांना पोलिसांनी अटक केलीय. मयंकची निर्घृण हत्या केल्यानंतर आरोपींनी मयंक खराडेचे केस कोयत्यानं कापले. त्यानंतर त्याचं बोटही कापलं होतं. तुटलेलं बोट रस्त्यावर पडलं होतं..बाजीराव रोडवर दुपारी सव्वा तीन वाजण्याच्या सुमारास हत्या करण्यात आली. अभिजीत इंगळे या मित्रासह मयंक खरारे दुचाकीवरून जात होता. तेव्हा अचानक महाराणा प्रताप उद्यानाजवळ तीन तरुणांनी गाडी अडवली. मागून आलेल्या तरुणांनी मयंकच्या डोक्यात आणि तोंडावर वार केले. यात मयंकचा जागीच मृत्यू झाला..