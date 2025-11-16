Balewadi News : राडारोड्याने हाय स्ट्रीटजवळील पदपथ बंद; बालेवाडीत दीड महिन्यापासून सिमेंटचे गट्टू बसविण्याचे काम, उपाययोजनांची मागणी

बालेवाडी : बालेवाडी हाय स्ट्रीट येथील पार्क ग्रँड्युअर सोसायटीसमोर सध्या पदपथाला लागून असलेल्या मोकळ्या जागेवर जुने सिमेंटचे गट्टू काढून नवीन गट्टू बसविण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे सर्व जुने गट्टू व राडारोडा काढून पदपथावर टाकल्याने पादचाऱ्यांना पदपथ वापरता येत नाही. त्यामुळे हा पदपथ त्वरित मोकळा करण्याची मागणी होत आहे. .बालेवाडीतील ममता चौकातून पुढे बाणेरकडे जाताना हाय स्ट्रीट हा भाग लागतो. इथे अनेक मोठमोठी हॉटेल, कपडे, दागिन्यांची दालने, पब, बार आणि अनेक आयटी कार्यालये आहेत. त्यामुळे या भागात सतत गर्दी असते. तसेच रस्त्यावर नागरिकांना सतत वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. असे असताना या भागातील पार्क ग्रँड्यूअर सोसायटीसमोरील बाजूस असणाऱ्या हॉटेल व इतर दालनांसमोरील रस्त्यावर सिमेंटचे नवीन गट्टू बसविण्याचे काम गेल्या दीड महिन्यापासून सुरू आहे. तेव्हापासून या कामाचा राडारोडा व सर्व जुने गट्टू काढून ते पदपथावरच टाकले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना येथून ये-जा करताना अडथळा होतो..दर आठवड्याच्या शेवटी या परिसरात पाय ठेवायला जागा उरत नाही, एवढी गर्दी असते. अनेक तरुण व ज्येष्ठ नागरिक या भागात सकाळी व सायंकाळी पायी फिरण्यासाठी येतात. पदपथावर टाकलेल्या राड्यारोड्यामुळे त्यांना चालताना अडचणी येतात. त्यामुळे त्यांना भर रस्त्यावरून वाहनांच्या गर्दीतून चालावे लागते. तरी प्रशासनाने याकडे लक्ष देऊन हा पदपथ नागरिकांसाठी मोकळा करून द्यावा, अशी मागणी या भागातील नागरिक करत आहेत..Nashik Crime : पिस्तुलाचा धाक दाखवून शेतजमीन बळकावली; खंडणीखोरांवर 'मकोका'ची कारवाई!.या ठिकाणी मी सकाळी व सायंकाळी दररोज फिरायला येतो. आमच्या भागातील अनेक ज्येष्ठ नागरिकही येत असतात. मागील दीड महिन्यांपासून येथील पदपथ वापरता येत नाही. त्यामुळे मुख्य रस्त्यावरून चालताना अपघाताची भीती असतो.- मच्छिंद्र बनसोडे, रहिवासी, बालेवाडी.संबंधित ठेकेदारास गट्टू उचलण्याविषयी सांगितले आहे. दोन दिवसांत जर गट्टू उचलले नाहीत, तर अतिक्रमण विभागाकडून त्यास दंड लावण्यात येईल.- दिलीप काळे, उपअभियंता, पथविभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.