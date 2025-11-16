पुणे

Balewadi News : राडारोड्याने हाय स्ट्रीटजवळील पदपथ बंद; बालेवाडीत दीड महिन्यापासून सिमेंटचे गट्टू बसविण्याचे काम, उपाययोजनांची मागणी

Pedestrian Walkway Blocked on Balewadi High Street : बालेवाडी हाय स्ट्रीट येथील पदपथाचे काम गेल्या दीड महिन्यांपासून सुरू असल्याने, जुने सिमेंटचे गट्टू आणि राडारोडा पदपथावर टाकल्यामुळे पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून धोकादायक प्रवास करावा लागत आहे, परिणामी नागरिकांनी तात्काळ पदपथ मोकळा करण्याची मागणी केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
बालेवाडी : बालेवाडी हाय स्ट्रीट येथील पार्क ग्रँड्युअर सोसायटीसमोर सध्या पदपथाला लागून असलेल्या मोकळ्या जागेवर जुने सिमेंटचे गट्टू काढून नवीन गट्टू बसविण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे सर्व जुने गट्टू व राडारोडा काढून पदपथावर टाकल्याने पादचाऱ्यांना पदपथ वापरता येत नाही. त्यामुळे हा पदपथ त्वरित मोकळा करण्याची मागणी होत आहे.

