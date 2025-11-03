पुणे

Balgandharva Theatre Pune : वातानुकूलित यंत्रणेतील स्फोट; बालगंधर्व रंगमंदिरामध्ये धूर

Minor Blast in AC Plant at Balgandharva : बालगंधर्व रंगमंदिरात रविवारी रात्री एका मराठी नाटकाच्या प्रयोगापूर्वी प्रेक्षागृहाजवळील एसी प्लांटमध्ये स्फोट होऊन धूर झाला; मात्र कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे मोठी दुर्घटना टळली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : बालगंधर्व रंगमंदिरात रविवारी रात्री वातानुकूलित यंत्रणेत (एसी प्लांट) स्फोट झाल्याने धूर झाला होता. मात्र त्यावेळी प्रेक्षागृहात कोणीही उपस्थित नव्हते. ही घटना कर्मचाऱ्यांच्या तत्काळ लक्षात आल्यामुळे कोणतेही नुकसान झाले नाही.

