Sadanand More :"मुले आभासी जगात रमलेली; साहित्यातून वास्तवतेची जाणीव करून द्या!" डॉ. सदानंद मोरे यांचा बालकुमार साहित्य सोहळ्यात सूर

पुणे : ''पूर्वीची पिढी साहस, अद्भुत, रम्य अशा रंगात रंगलेली होती. सध्याची पिढी आभासी जगात रमलेली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मुद्द्याकडे गांभीर्याने बघण्याची आवश्यकता आहे. साहित्याच्या माध्यमातून मुलांना वास्तवतेची जाणीव कशी करून देता येईल, या दृष्टीने विचार होणे आवश्यक आहे,'' असे मत संत साहित्याचे ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. सदानंद मोरे यांनी व्यक्त केले..अखिल भारतीय मराठी बालकुमार साहित्य संस्थेच्या सुवर्णमहोत्सवी सांगता सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी बालकुमार सुवर्णगाथा स्मरणिकेचेही प्रकाशन करण्यात आले. याप्रसंगी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते गिरीश प्रभुणे, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, बालकुमार साहित्य संस्थेचे अध्यक्ष माधव राजगुरू, कार्याध्यक्ष अनिल कुलकर्णी, कार्यवाह प्रसाद भडसावळे, कोषाध्यक्ष संजय ऐलवाड उपस्थित होते..प्रभुणे म्हणाले, ''पालकांनीच वाचन सोडल्यामुळे आणि दृकश्राव्य माध्यमांमुळे मुलांना पुस्तके वाचनाची आवड आणि गोष्टी ऐकण्याची सवय राहिलेली नाही. मुलांचे वाचन वाढल्यास त्यांची कल्पनाशक्तीही वाढीस लागेल. उद्याच्या भारतापुढील समस्या जाणून घेण्यासाठी मुले आभासी, स्वप्नवत जगात राहून चालणार नाही.''.प्रा. जोशी म्हणाले, ''सध्या बालकुमारांसाठीचे उत्तम साहित्य देखण्या रूपात प्रसिद्ध होत आहे; पण या बालकुमारांना वाचनासाठी कसे प्रवृत्त करायचे हा मोठा प्रश्न आहे. पालक आणि शिक्षक पुस्तक वाचताना दिसले तरच मुले पुस्तके वाचणार आहेत.'' यावेळी साहित्य अकादमी पुरस्कारप्राप्त बालसाहित्यकारांचा सत्कार करण्यात आला. या बालसाहित्यकारांच्या वतीने भारत सासणे आणि ल. म. कडू यांनी मनोगत व्यक्त केले. माधुरी कुलकर्णी यांनी सूत्रसंचालन केले.