Baner Pashan Road : बाणेर-पाषाण रस्त्यावर पुन्हा सांडपाण्याचा प्रश्न; कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज

Drainage Line Blockage Causes Stench on Baner-Pashan Link Road : पुणे, बाणेर-पाषाण लिंक रस्त्यावरील सांडपाणी वाहिनी वारंवार तुंबल्याने नागरिकांना दुर्गंधीचा सामना करावा लागत असून, 'सकाळ'च्या बातमीची दखल घेऊन महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी जेट मशीनद्वारे तत्काळ सफाई करून दूषित पाण्याचा निचरा केला, मात्र नागरिकांनी कायमस्वरूपी उपायांची मागणी केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पाषाण : बाणेर-पाषाण लिंक रस्त्यावरील सांडपाणी वाहिनी पुन्हा एकदा तुंबल्याने नागरिकांना दुर्गंधीचा सामना करावा लागला. या घटनेची माहिती मिळताच महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ जेट मशीनसह घटनास्थळी येत काही तासांतच सफाईची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, वारंवार उद्भवणाऱ्या या सांडपाण्याच्या समस्येमुळे स्थानिक नागरिक नाराजी व्यक्त करत आहे.

