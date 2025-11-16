Baner Pashan Road : बाणेर-पाषाण रस्त्यावर पुन्हा सांडपाण्याचा प्रश्न; कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज

पाषाण : बाणेर-पाषाण लिंक रस्त्यावरील सांडपाणी वाहिनी पुन्हा एकदा तुंबल्याने नागरिकांना दुर्गंधीचा सामना करावा लागला. या घटनेची माहिती मिळताच महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ जेट मशीनसह घटनास्थळी येत काही तासांतच सफाईची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, वारंवार उद्भवणाऱ्या या सांडपाण्याच्या समस्येमुळे स्थानिक नागरिक नाराजी व्यक्त करत आहे. .बाणेर-पाषाण लिंक रस्त्यावर वारंवार गटारीचे दूषित पाणी वाहते. यापूर्वी ३ ऑक्टोबरला याच समस्येवर ‘सकाळ’ने ‘बाणेर-पाषाण लिंक रस्त्यावर गटारीचे पाणी’ या शीर्षकाखाली वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यावेळी महापालिकेने वृत्ताची दखल घेऊन सफाई केली होती. मात्र, आता पुन्हा ही सांडपाणी वाहिनी तुंबल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे..गटारीचे पाणी रस्त्यावर आल्याचे कळताच स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ ‘सकाळ’च्या प्रतिनिधीशी संपर्क साधून आपली व्यथा मांडली. प्रतिनिधींनी याबाबत महापालिकेच्या मलनिस्सारण विभागाला माहिती देताच काही तासांतच महापालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांनी जेट मशिन घेऊन येत वाहिनीची सफाई केली. महापालिकेच्या या तत्पर कार्यवाहीमुळे रस्त्यावरील दूषित पाण्याचा निचरा तत्काळ झाला. नागरिकांनी महापालिका व ‘सकाळ’चे आभार व्यक्त केले. तसेच वारंवार उद्भवणाऱ्या या समस्येकडे दुर्लक्ष न करता, त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजनांची मागणी केली आहे..Nashik Crime: "माझ्यासोबत संबंध ठेवले नाही तर पुस्तकातील नावांपैकी एकाचा बळी..."; अत्याचाराच्या घटनेनं नाशिक हादरलं, काय घडलं?.या रस्त्यावर सांडपाण्याची समस्या वारंवार उद्भवते, त्यामुळे आम्ही त्रस्त आहोत. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा.- सतीश पानसरे, रहिवासी, पाषाण.या रस्त्यावरील सांडपाण्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय करण्यासाठी नवीन चेंबर टाकण्याबाबत अधिकाऱ्यांशी बोलणी चालू आहेत. नियोजन पूर्ण झाल्यावर, हा प्रश्न मार्गी लागेल.- हितेश आडे, कनिष्ठ अभियंता. मलनिस्सारण विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.