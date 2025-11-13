पुणे

Bank Lunch Break : गैरसोय करून जेवणाची सुटी नको; राष्ट्रीय बँकांमधील ‘जेवणाच्या वेळेत काम बंद’वर संतप्त प्रतिक्रिया

Bank Lunch Break Halts Cause Customer Trouble : बँक कर्मचाऱ्यांच्या जेवणाच्या सुट्टीच्या वेळी काम पूर्ण बंद करणे आणि खातेदारांची गैरसोय करणे अत्यंत चुकीचे असून, कामाचा वाढता ताण व बैठे काम यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याच्या समस्या (उदा. मधुमेह, रक्तदाब) वाढत असल्याने जेवणाच्या वेळेचे योग्य पर्यायी व्यवस्थापन आवश्यक असल्याची भावना 'सकाळ'च्या वाचकांनी व्यक्त केली आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे/धनकवडी : ‘‘जेवणाची सुट्टी आहे, असे सांगून काम पूर्ण बंद करणे आणि खातेदारांची गैरसोय करणे अत्यंत चुकीचे आहे. त्यामुळे जेवणाच्या वेळेचे योग्य पर्यायी व्यवस्थापन आवश्यक आहे. बैठे काम आणि कामाचा वाढता ताण यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांबाबतदेखील विचार करणे आवश्यक आहे,’’ अशी भावना ‘सकाळ’च्या वाचकांनी व्यक्त केली आहे.

Bank
pune
Bank Employee
health

