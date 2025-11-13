Bank Lunch Break : गैरसोय करून जेवणाची सुटी नको; राष्ट्रीय बँकांमधील ‘जेवणाच्या वेळेत काम बंद’वर संतप्त प्रतिक्रिया

पुणे/धनकवडी : ‘‘जेवणाची सुट्टी आहे, असे सांगून काम पूर्ण बंद करणे आणि खातेदारांची गैरसोय करणे अत्यंत चुकीचे आहे. त्यामुळे जेवणाच्या वेळेचे योग्य पर्यायी व्यवस्थापन आवश्यक आहे. बैठे काम आणि कामाचा वाढता ताण यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांबाबतदेखील विचार करणे आवश्यक आहे,’’ अशी भावना ‘सकाळ’च्या वाचकांनी व्यक्त केली आहे. .बैठे काम आणि कामाचा वाढता ताण यामुळे अनेक बँक कर्मचाऱ्यांना पुरेसा व्यायाम करायला वेळ मिळत नाही.त्यामुळे मधुमेह, रक्तदाबासारखे विकार उद्भवतात. अशावेळी जेवणाच्या वेळा सांभाळणे हे एक दिव्य असते. हल्लीच्या बदललेल्या वेळेमुळे जेवणाची वेळ बदलणे अनेकांना शक्य होत नाही, असे बिबवेवाडीतील सुनील बक्षी यांनी सांगितले..सहकारी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांत हे चित्र सर्रास पाहायला मिळते. येथील अधिकारी-कर्मचारी सुस्त बसलेले असतात. गेल्या दशकात खासगी बॅंकांची झालेली वेगवान वाढ हे त्याचेच गोंडस फळ आहे. खासगी बॅंकांत पाच मिनिटांत काम होते. त्यामुळे आळशी (राष्ट्रीय) बॅंका लवकरच बंद पडायला सुरुवात होईल.- राजेश बेल्हेकर, महर्षीनगरमाझे खाते असलेल्या बँकेत खूपच ढिसाळ कारभार आहे. तेथील कर्मचारी अजिबात सहकार्य करत नाहीत. काही कामासाठी आलेले नागरिक हे कर्मचाऱ्यांच्या डोक्याला ताप आहेत, अशा आविर्भावात तेथील कर्मचारी असतात.- अनिता पानसरे, येरवडा.Viral Video Sangli Crime : ब्रेकिंग! सांगलीत भरदिवसा पोलिसांसमोर गोळीबार करण्याचा प्रयत्न; कलगुटकी खून प्रकरणातील सूत्रधारांना शूट करणार तेवढ्यात....फक्त पुणे शहरच काय सर्व राज्यात जेवणाच्या नावाखाली बँका बंद करण्याची नियमबाह्य सवय बँक कर्मचाऱ्यांनी लावून घेतलेली आहे. त्यावर बँक व्यवस्थापनाने, कर्मचारी संघटनेने आणि नागरिकांनी सतत आवाज उठवून ही पद्धत बंद केली पाहिजे.- चंद्रकांत गुरव, आंबेगाव खुर्दकाही बँका खरच खूप वाईट आणि खराब सेवा देत आहे. या बँका आपलीच मनमानी करतात. त्यांना कोणाची भीती नाहीये. ग्राहकांना त्यांचे नोकर असल्याची वागणूक देतात.- एक बँक खातेधारक.बँकेचे कर्मचारी सकाळीसुद्धा १०-१५ मिनिटे उशिरा येत असतात, मग संगणक चालू करायला १०-१५ मिनिटे लावतात, तोपर्यंत ग्राहकांना ताटकळत बसावे लागते.- भूषण गोरेजेवणाची सुट्टी आहे, सांगून बऱ्याच बँकांच्या काउंटरवर कर्मचारी नसतात. असे पूर्ण काम बंद करून आलेल्या खातेदारांची गैरसोय करून जेवायला अर्धा तास व अधिक वेळ जाणे चुकीचे आहे.- उल्हास रानडे, कोथरूड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.