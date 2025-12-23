Pune Police Rescue : बाणेरमधील लॉजवर पोलिसांची धडक; महिलांची सुटका; व्यवस्थापकासह चार आरोपी अटकेत!

पुणे : बाणेर परिसरातील एका लॉजमध्ये पोलिसांनी छापा टाकून लॉजमधून तरुणींची सुटका केली. याप्रकरणी लॉज व्यवस्थापकासह चौघांविरुद्ध अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कायद्यान्वये (पिटा) गुन्हा दाखल केला आहे. लॉज व्यवस्थापकाला अटक करण्यात आली आहे. प्रकाश ज्ञानेश्वर गायकवाड (वय २४, सध्या रा. फलक इन लॉज, लक्ष्मणनगर, बाणेर) असे अटक केलेल्या व्यवस्थापकाचे नाव आहे. याप्रकरणी बाळू सुभाष चौधरी, अजितपाल जितेंद्रसिंग गाढोके आणि दलाल रोशन यांच्याविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .या संदर्भात पोलिस अंमलदार रोहित पाथरूट यांनी बाणेर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बाणेरमधील लक्ष्मणनगर परिसरातील एका लॉजमध्ये वेश्याव्यवसाय सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. आरोपींनी तरुणींना पैशांचे आमिष दाखवून देहविक्रय करण्यास प्रवृत्त केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. या माहितीची खातरजमा करण्यासाठी पोलिसांनी बनावट ग्राहक पाठवून पडताळणी केली..Pune Insurance Fraud : ‘तुला विमा पॉलिसी मिळणार’ म्हणत वानवडीत २.५ लाखांची फसवणूक; शहरात वाढते सायबर गुन्हे! .त्यानंतर २१ डिसेंबर रोजी रात्री छापा टाकून लॉजमधून तरुणींची सुटका करण्यात आली. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक चंद्रशेखर सावंत यांच्या सूचनेनुसार पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) अलका सरग यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. पुढील तपास बाणेर पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.