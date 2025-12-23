पुणे

Pune Police Rescue : बाणेरमधील लॉजवर पोलिसांची धडक; महिलांची सुटका; व्यवस्थापकासह चार आरोपी अटकेत!

Human Trafficking : बाणेरमधील लक्ष्मणनगर लॉजमध्ये पोलिसांनी महिलांची सुटका केली. व्यवस्थापकासह चार आरोपींविरुद्ध पिटा अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Police Rescue Women from Banner Lodging

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : बाणेर परिसरातील एका लॉजमध्ये पोलिसांनी छापा टाकून लॉजमधून तरुणींची सुटका केली. याप्रकरणी लॉज व्यवस्थापकासह चौघांविरुद्ध अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कायद्यान्वये (पिटा) गुन्हा दाखल केला आहे. लॉज व्यवस्थापकाला अटक करण्यात आली आहे. प्रकाश ज्ञानेश्वर गायकवाड (वय २४, सध्या रा. फलक इन लॉज, लक्ष्मणनगर, बाणेर) असे अटक केलेल्या व्यवस्थापकाचे नाव आहे. याप्रकरणी बाळू सुभाष चौधरी, अजितपाल जितेंद्रसिंग गाढोके आणि दलाल रोशन यांच्याविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

