पुणे

Pune Footpath Construction: रस्ता ओस, तरी पदपथाचा अट्टाहास!; बराटे पुलाजवळील वापरशून्य रस्त्यावर बांधकाम; करदात्यांच्या पैशांचा चुराडा

PMC Builds Footpath on Low-Use Road in Karvenagar: कर्वेनगरमधील नानासाहेब बराटे उड्डाणपुलाजवळ वापर कमी असलेल्या मार्गावर पुणे महापालिकेकडून पदपथाचे बांधकाम सुरू आहे.
Pune Footpath Construction

Pune Footpath Construction

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वारजे: कर्वेनगरमधील नानासाहेब बराटे उड्डाणपुलाजवळ नागरिकांचा फारसा वावर नसलेल्या ठिकाणी पुणे महापालिकेकडून नवीन पदपथ बांधण्याचे काम सुरू केले आहे. या कामासाठी मोठ्या झाडांच्या मुळांची छाटणी केली जात असल्याने पर्यावरणाचे नुकसान होत असून, हा पदपथ नेमका कोणासाठी, असा प्रश्‍न स्थानिक नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.

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