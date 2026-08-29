Pune Footpath Construction: रस्ता ओस, तरी पदपथाचा अट्टाहास!; बराटे पुलाजवळील वापरशून्य रस्त्यावर बांधकाम; करदात्यांच्या पैशांचा चुराडा

वारजे: कर्वेनगरमधील नानासाहेब बराटे उड्डाणपुलाजवळ नागरिकांचा फारसा वावर नसलेल्या ठिकाणी पुणे महापालिकेकडून नवीन पदपथ बांधण्याचे काम सुरू केले आहे. या कामासाठी मोठ्या झाडांच्या मुळांची छाटणी केली जात असल्याने पर्यावरणाचे नुकसान होत असून, हा पदपथ नेमका कोणासाठी, असा प्रश्न स्थानिक नागरिकांनी उपस्थित केला आहे..नानासाहेब बराटे उड्डाण पुलालगत आधीपासूनच एक अरुंद मार्ग आहे, जो नागरिकांच्या फारसा वापरात नाही. त्याच ठिकाणी आता पुन्हा नव्याने पदपथ उभारला जात आहे. या कामामुळे परिसरातील जुन्या झाडांची मुळे उघडी पडली असून, बांधकामासाठी त्यांची छाटणी केली जात आहे. यामुळे भविष्यात ही झाडे कमकुवत होऊन कोसळण्याची भीती व्यक्त होत आहे. एकीकडे पर्यावरण संवर्धनाच्या गप्पा मारणारे प्रशासन दुसरीकडे विकासकामांच्या नावाखाली झाडांनाच धोका निर्माण करत असल्याची टीका होत आहे..या परिसरात मोठ्या प्रमाणात कचरा टाकला जातो, तसेच जवळच असलेल्या पाण्याच्या खाणीतून पावसाळ्यात पाणी वाहत येते. अशा परिस्थितीत हा नवीन पदपथ किती दिवस टिकणार, याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. गरज नसलेल्या ठिकाणी केवळ निधी खर्च करण्यासाठी आणि करदात्यांच्या पैशाचा अपव्यय करण्यासाठी हे काम सुरू असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक करत आहेत.."जिथे नागरिकांना चालण्यासाठी जागाच नाही, तिथे फुटपाथ बांधण्याचा हट्ट कशासाठी? आधी या ठिकाणी नागरिकांचा प्रत्यक्ष वापर किती आहे, याचा विचार प्रशासनाने करायला हवा होता. झाडांची मुळे तोडून केलेले हे काम फार काळ टिकणार नाही. प्रशासनाने अशा पद्धतीने पैशाचा अपव्यय थांबवून हा निधी गरजेच्या ठिकाणी खर्च करावा."- रसिका दाढे, स्थानिक नागरिक"नागरिकांना चालण्यासाठीच हा पदपथ बांधला जात आहे. झाडांना कोणत्याही प्रकारची इजा होणार नाही याची काळजी घेऊन आणि त्यांना योग्य आकार देऊन हे काम पूर्ण केले जाईल."- केदार वझे, उपअभियंता, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.