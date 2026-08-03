Pune Fraud: बावधनमधील कोट्यवधींचा जमीन व्यवहार वादात! २.६४ कोटींच्या कथित फसवणुकीप्रकरणी बिल्डर दाम्पत्यावर गुन्हा

पुणे: बावधन येथील जमीन विकसित करून मिळालेल्या हिस्स्यातील तीन फ्लॅटची विक्री केल्यानंतर सुमारे २ कोटी ६४ लाख ८० हजार रुपये न देता फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून कोथरूड पोलिसांनी बांधकाम व्यावसायिक दाम्पत्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...याप्रकरणी तुषार गणपत दगडे यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार रुपेश हरिभाऊ कुंबरे आणि कांचन रुपेश कुंबरेयांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम *३१६(२), ३१६(५), ३५१(२), ३१८(४) आणि ३(५)* अन्वये १ ऑगस्ट २०२६ रोजी गुन्हा नोंदविण्यात आला..एफआयआरनुसार, दगडे कुटुंबीयांच्या बावधन बुद्रुक येथील वडिलोपार्जित जमिनीच्या विकासासाठी २०११ मध्ये संबंधित विकासक कंपनीसोबत करार करण्यात आला होता. या जागेवर उभारण्यात आलेल्या ‘आर. के. ग्रेसिया’ इमारतीतील काही फ्लॅट जमीनमालकांच्या वाट्याला आले होते. हे फ्लॅट अधिक दराने विकून देण्याचे आश्वासन देत विकासकांनी कुलमुखत्यारपत्र घेतल्याचा दावा फिर्यादीने केला आहे..फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या एकत्रित हिस्स्यातील फ्लॅट क्रमांक ३०१, ९०२ आणि ११०२ यांची विक्री करून एकूण ५ कोटी २९ लाख ६१ हजार ३०० रुपये प्राप्त झाले. त्यातील स्वतःच्या वाट्याची २ कोटी ६४ लाख ८० हजार ६५० रुपयांची रक्कम मिळाली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.रकमेची मागणी केल्यानंतर आरोपींनी टाळाटाळ केली तसेच जीवे मारण्याची आणि खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याची धमकी दिल्याचाही आरोप फिर्यादीने केला आहे. हा कथित प्रकार २०११ ते १२ मार्च २०२६ या कालावधीत घडल्याचे एफआयआरमध्ये नमूद आहे..Koyna Dam: कोयनेच्या पाण्याचा मुंबईकडे प्रवास? सर्व्हेने पुन्हा रंगली चर्चा; हजारो कोटींचा खर्च, कोकणात चिंतेचे वातावरण.\rया प्रकरणाचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक रवींद्र एकनाथ आळेकर यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. एफआयआरमधील आरोपांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नसून पुढील तपास कोथरूड पोलीस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.