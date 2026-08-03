पुणे

Pune Fraud: बावधनमधील कोट्यवधींचा जमीन व्यवहार वादात! २.६४ कोटींच्या कथित फसवणुकीप्रकरणी बिल्डर दाम्पत्यावर गुन्हा

Pune Land Development Fraud Case Registered: जमीन विकास करारानंतर मालकांच्या वाट्याचे तीन फ्लॅट विक्री; ५.२९ कोटींच्या व्यवहारातून २.६४ कोटींची रक्कम न दिल्याचा गंभीर आरोप, कोथरूड पोलिसांत गुन्हा नोंद
Pune News Builder Couple Booked After Alleged Rs 264 Lakh Fraud in Bavdhan Flat Sale and Land Development Deal

Pune News Builder Couple Booked After Alleged Rs 264 Lakh Fraud in Bavdhan Flat Sale and Land Development Deal

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: बावधन येथील जमीन विकसित करून मिळालेल्या हिस्स्यातील तीन फ्लॅटची विक्री केल्यानंतर सुमारे २ कोटी ६४ लाख ८० हजार रुपये न देता फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून कोथरूड पोलिसांनी बांधकाम व्यावसायिक दाम्पत्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

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