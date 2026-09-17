पुणे

Pune Beed Train: पुणे-बीड प्रवास आता सात तासांत; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते आज रेल्वेसेवेचा प्रारंभ; असे आहे वेळापत्रक

Pune Beed Direct Train Service Starts Today: पुणे-बीड दरम्यान बहुप्रतीक्षित थेट रेल्वेसेवा सुरू; रात्रीची गाडी, सकाळी पोहोच, सात तासांत प्रवास पूर्ण होणार
Pune Beed Direct Railway Service Timetable Announced Train To Cover Journey In Seven Hours With Multiple Station Stops

Pune Beed Direct Railway Service Timetable Announced Train To Cover Journey In Seven Hours With Multiple Station Stops

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पुणे आणि बीडदरम्यान बहुप्रतीक्षित थेट रेल्वेसेवा सुरू होत आहे. गुरुवारी (ता. १७) उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते बीड स्थानकावर नवीन सेवेचे उद्‍घाटन होणार आहे. रेल्वे बोर्डाने बुधवारी रेल्वेचे वेळापत्रक जाहीर केले असून, यात पुण्याहून बीडला जाण्यासाठी सात तासांचा वेळ लागणार आहे.

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