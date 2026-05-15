पुणे-बंगळूर अंतर ९३ किमीने कमी होणार, ५-६ तास वेळ वाचेल; ८ पदरी ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉरच्या कामाला मुहूर्त मिळाला

Pune Bengaluru greenfield corridor बहुचर्चित पुणे- बंगळूर ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉरच्या कामाला अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. या मार्गाचे विस्तारीकरण करीत हा मार्ग आता मुंबईशी जोडला जात आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने मुंबईतील पहिल्या टप्प्याच्या कामासाठी निविदा प्रक्रियादेखील पूर्ण केली आहे. पुण्याजवळ या प्रकल्पाचे तीन टप्प्यांत काम होणार असल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली..श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्गाची पाहणी करण्यासाठी नितीन गडकरी पुण्यात दाखल झाले. यावेळी 'सकाळ'च्या प्रतिनिधीने संवाद साधला असता, त्यांनी ही माहिती दिली. मुंबईतील पहिल्या टप्प्याच्या कामाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे लवकरच 'ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर'च्या कामाला सुरुवात होणार असल्याचे नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले..महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पुणे-बंगळूर प्रीनफिल्ड कॉरिडॉरचा हा प्रकल्प भारतमाला प्रकल्पांतर्गत तयार होणारा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. हा नवीन आठ पदरी मार्ग असणार आहे. या नव्या मार्गामुळे पुणे बंगळूर दरम्यानचे अंतर ९३ किलोमीटरने कमी होईल. शिवाय प्रवासाचा वेळ ५ ते ६ तासांनी कमी होणार आहे. या मार्गासाठी सुमारे ४० हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. .देशातील निवडक मार्गावर 'भारतमाला' प्रकल्पांतर्गत जवळपास तीन हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधले जात आहेत. हे सर्व रस्ते ग्रीनफिल्ड असणार आहेत. त्यात पुणे बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गाचाही समावेश आहे. या मार्गावरून वाहने ताशी १२० किमी वेगाने धावतील..कसा असेल हा मार्ग ? या मार्गावर आठ मार्गिका असतील. संपूर्ण रस्ता डांबरी आहे. सिमेंटचा वापर होणार नाही. हा मार्ग सांगली, सातारा आणि कोल्हापूरसह इतर शहरांमधून थेट जाणार नाही. टोल स्टेशनपासून जवळच्या गावांत जाण्यासाठी रस्ता असेल. आपत्कालीन परिस्थितीत विमान थेट महामार्गावर उतरवण्यासाठी पुणे, बंगळुरूजवळ पाच किमीची धावपट्टी असेल. वाहनचालकांसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहे, लहान मुलांना खेळण्यासाठी उद्यान, महामार्गाच्या बाजूला हॉटेल्स असतील. महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला मोठी झाडेही लावण्यात येणार आहेत..प्रमुख फायदेप्रवासाचा वेळ सुमारे ६ तासांनी कमी होणारवाहतूक कोंडीपासून सुटकाराष्ट्रीय महामार्ग ४८ म्हणजे आताच्या मार्गावरील ताण कमी होणारवेळेची आणि इंधनाची ४० टक्के पर्यंत बचतमालवाहतुकीचा खर्च कमी होणार महामार्गाच्या परिसरात लॉजिस्टिक हब, औद्योगिक क्लस्टर्स सुरू होणाररोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यास मदत.