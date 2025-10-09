पुणे

Hinjewadi Traffic: हिंजवडी परिसरात वाहतूक कोंडीवर उपाय! पुणे बंगळूर महामार्गावरील जड वाहनांना ठराविक वेळेत प्रवेशबंदी

Pune Bengaluru Highway: हिंजवडी परिसरातील वाहतूक कोंडीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पुणे-बंगळूर महामार्गावरील कात्रज–किवळे मार्गावर जड वाहनांना ठराविक वेळेत बंदी घालण्यात आली आहे. ही बंदी १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणार असून सकाळी ८ ते ११ व सायंकाळी ५ ते ९ या वेळेत अंमलबजावणी केली जाईल.
Hinjewadi Traffic

Hinjewadi Traffic

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : हिंजवडी, किवळे आणि आसपासच्या आयटी व औद्योगिक पट्ट्यात वाढत्या वाहतूक कोंडीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पुणे-बंगळूर महामार्गावरील कात्रज- किवळे बाह्यवळण मार्गावरून जड वाहनांना ठराविक वेळेत बंदी लागू करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Vehicle
Pune Bangalore National Highway
Traffic
traffice
Hinjawadi traffic issues

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com