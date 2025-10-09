Hinjewadi Traffic: हिंजवडी परिसरात वाहतूक कोंडीवर उपाय! पुणे बंगळूर महामार्गावरील जड वाहनांना ठराविक वेळेत प्रवेशबंदी

पुणे : हिंजवडी, किवळे आणि आसपासच्या आयटी व औद्योगिक पट्ट्यात वाढत्या वाहतूक कोंडीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पुणे-बंगळूर महामार्गावरील कात्रज- किवळे बाह्यवळण मार्गावरून जड वाहनांना ठराविक वेळेत बंदी लागू करण्यात आली आहे..ही बंदी १५ ऑक्टोबरपासून पुढील आदेशापर्यंत लागू राहणार आहे, अशी माहिती शहर वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी दिली. या निर्णयानुसार, सकाळी ८ ते ११ या वेळेत कात्रजकडून किवळेच्या दिशेने जाणाऱ्या लेनवर, तसेच, सायंकाळी ५ ते ९ या वेळेत किवळेकडून कात्रजच्या दिशेने जाणाऱ्या लेनवर जड आणि अवजड वाहनांना वाहतुकीस मनाई करण्यात आली आहे..Hinjewadi Wakad Flyover: हिंजवडी वाकड पुलावर दुचाकींना बंदी; वाढती कोंडी सोडविण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी.मल्टी ॲक्सल ट्रक, ट्रेलर्स, कंटेनर्स, डंपर, टॅक्टर, रोड रोलर, जेसीबी अशा जड व संथ गतीने चालणाऱ्या वाहनांना या वेळेत वाहतुकीस मनाई असेल. अत्यावश्यक सेवेतील वाहने पेट्रोल, डिझेल, दूध, शेतीमाल, आपत्कालीन सेवा यांना बंदीपासून सवलत राहील..हिंजवडी आयटी पार्क, पिंपरी-चिंचवड, नऱ्हे, किवळे आणि परिसरात वाढलेल्या औद्योगिकरण आणि नागरिकरणामुळे वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. कात्रज- किवळे बाह्यवळण मार्ग हा मुंबई-बंगळूर दरम्यानचा महत्त्वाचा वाहतूक मार्ग असल्याने शहरात न येणारी जड वाहनेही याच मार्गाचा वापर करतात. यामुळे दररोज मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी, अपघात होत आहेत..Pimpri Chinchwad Traffic Jam : अवजड वाहनांवरील बंदीमुळे वाहतूक कंपन्यांना आर्थिक फटका .या पार्श्वभूमीवर पोलिस आणि जिल्हा प्रशासनाच्या संयुक्त बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी यांच्या अधिसूचनेनुसार हे नियम काटेकोरपणे लागू राहतील. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.- सातारा, सांगली, कोल्हापूरकडून येणारी अवजड वाहने शिंदेवाडी टोल नाक्याच्या पुढे येणार नाहीत.- नवी मुंबई, रायगड, ठाणेकडून येणारी वाहने उर्से टोलनाक्याच्या पुढे आणि वडगाव फाट्याच्या पुढे प्रवेश करणार नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.