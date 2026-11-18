पुणे : पुण्यातील मुठा नदीवरील भिडे पूल वाहनांच्या वाहतुकीसाठी बंद करण्यात येणार आहे. डेक्कन जिमखाना मेट्रो स्थानकाला पेठ परिसराशी जोडणारा नवीन पादचारी पूल उभारण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या (महामेट्रो) अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १९ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत भिडे पुलावरील वाहतूक बंद ठेवण्यात येणार आहे. मात्र, पुणे वाहतूक पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १७ नोव्हेंबर रोजी रात्री ११ वाजल्यापासूनच ही वाहतूक बंदी लागू करण्यात आली असून, पुढील आदेश मिळेपर्यंत ती कायम राहणार आहे..भिडे पुलाच्या वर उभारणार नवीन पादचारी पूलडेक्कन जिमखाना मेट्रो स्थानक आणि पेठ परिसर यांच्यातील संपर्क अधिक सुलभ करण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या भिडे पुलाच्या वर नवीन पादचारी पूल बांधण्यात येणार आहे. या पुलाचा विशेष फायदा नारायण पेठ, शनिवार पेठ आणि लक्ष्मी रस्ता परिसरातील नागरिकांना होणार आहे. या भागातील नागरिकांना सध्या मेट्रो स्थानकापर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्त्याचा वापर करावा लागतो. नवीन पादचारी पूल तयार झाल्यानंतर त्यांना मेट्रो स्थानकापर्यंत पोहोचणे अधिक सोयीचे होणार आहे.पुलाच्या बांधकामादरम्यान भिडे पुलावरील वाहनांची वाहतूक बंद राहणार असली, तरी नदीपात्रातून जाणारा रस्ता वाहतुकीसाठी खुला ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतुकीसाठी पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली आहे..महामेट्रोकडून नागरिकांना पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहनमहाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे जनसंपर्क अधिकारी चंद्रशेखर तांबेकर यांनी नागरिकांना वाहतुकीसाठी पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच पुलाच्या कामाच्या कालावधीत मेट्रो प्रशासनाला सहकार्य करण्याची विनंतीही त्यांनी केली आहे..वाहतूक पोलिसांनी सुचवलेले पर्यायी मार्गभिडे पूल ते डेक्कनच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहनचालकांसाठी वाहतूक पोलिसांनी दोन पर्याय सुचवले आहेत. यामध्ये टिळक चौक आणि खंडोजी बाबा चौक या मार्गाचा वापर करता येईल. तसेच नदीपथ, जयंतराव टिळक पूल आणि गद्रे हॉटेल चौक या मार्गानेही डेक्कनकडे जाता येणार आहे..Pune Water Supply: पुणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! पाण्याच्या नियोजनासाठी फडणवीसांची बैठक; वाढीव कोट्यावर निर्णय होणार?.याशिवाय केळकर रस्ता, ओंकारेश्वर पूल आणि शास्त्रीराणी चौक या मार्गाचाही पर्याय उपलब्ध आहे. तसेच टिळक चौक, शास्त्री रस्ता आणि एस. एम. जोशी पूल या मार्गानेही प्रवास करता येणार आहे..दरम्यान, डेक्कन पीएमटी बसस्थानकाकडून केळकर रस्ता आणि नारायण पेठेकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी टिळक चौक व खंडोजी बाबा चौक या मार्गाने वाहतूक वळवण्यात येणार आहे. त्यामुळे वाहनचालकांनी प्रवासाचे नियोजन करताना वाहतूक पोलिसांनी सुचवलेल्या पर्यायी मार्गांचा वापर करावा..सिंहगड घाटात १२ चाकी ट्रक ‘११ हजार पॉइंट’वर अडकला, अवजड वाहतुकीचा धोका; वाहनांच्या रांगा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.