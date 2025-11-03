पुणे

Pune News : भिडे वाडा स्मारकाचे काम जोरात; नव्या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत पूर्ण होण्याची शक्‍यता

Accelerated Construction Timeline : पुणे शहरातील महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी सुरू केलेल्या पहिल्या मुलींच्या शाळेच्या ठिकाणच्या भिडे वाडा स्मारकाचे बांधकाम डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होऊन नव्या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत काम पूर्णत्वास जाण्याची शक्यता आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : छत्रपती शिवाजी महाराज रस्त्यावरील भिडे वाडा स्मारकाच्या कामाला महापालिका प्रशासनाकडून वेग देण्यात आला आहे. आत्तापर्यंत दोन स्लॅबचे काम पूर्ण झाले आहे, तर उर्वरित तीन स्लॅबचे काम लवकरच पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे भिडे वाडा स्मारकाच्या बांधकामासंबंधीची कामे डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होणार आहेत, तर बहुतांश कामे मार्गी लागून नव्या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत स्मारकाचे काम पूर्ण होण्याची शक्‍यता आहे.

