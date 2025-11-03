पुणे : छत्रपती शिवाजी महाराज रस्त्यावरील भिडे वाडा स्मारकाच्या कामाला महापालिका प्रशासनाकडून वेग देण्यात आला आहे. आत्तापर्यंत दोन स्लॅबचे काम पूर्ण झाले आहे, तर उर्वरित तीन स्लॅबचे काम लवकरच पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे भिडे वाडा स्मारकाच्या बांधकामासंबंधीची कामे डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होणार आहेत, तर बहुतांश कामे मार्गी लागून नव्या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत स्मारकाचे काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. .महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी १८४८ मध्ये देशातील पहिली मुलींची शाळा बुधवार पेठेतील भिडे वाड्यामध्ये सुरू केली होती. शाळेमुळे संबंधित वाड्याला असलेले महत्त्व लक्षात घेऊन भिडे वाड्याचे राष्ट्रीय स्मारकात रूपांतर व्हावे, याबाबतची मागणी विविध संस्था, संघटनांकडून केली जात होती. अनेक आंदोलनानंतर भिडे वाड्याचे स्मारक करण्याचे महापालिकेने निश्चित केले होते. जागा मालक व भाडेकरूच्या प्रश्नामुळे संबंधित स्मारकाचे काम सुरू होण्यास १३ वर्षे लागली..Ichalkaranji Crime : अल्पवयीन मुलाचा इचलकरंजीत वडिलांच्या मित्रावर जीवघेणा हल्ला.भिडे वाड्याची जागा महापालिकेच्या ताब्यात आल्यानंतर स्मारकाचे काम सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. महापालिकेने भिडे वाडा स्मारकाचा खास आराखडा तयार करून घेतला. सात कोटी रुपयांच्या आराखड्यास महापालिकेने मंजुरी दिली. त्यानंतर स्मारकाच्या कामासाठी महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबविली..दरम्यान, मागील वर्षी स्मारकाच्या कामाला सुरुवात झाली होती. भिडे वाड्याच्या परिसरातील अन्य वाड्यांना, इमारतींच्या सुरक्षिततेची काळजी घेत प्रारंभी शीट पायलींगचे काम पूर्ण करण्यात आले. खोदाई पूर्ण झाल्यानंतर स्मारकाचे काम सुरू झाले. मागील काही महिन्यांत लोखंडी फ्रेमचे काम पूर्ण करून दोन स्लॅब टाकण्यात आले आहेत. उर्वरित तीन स्लॅबचे काम लवकरच करण्यात येणार असून डिसेंबरपर्यंत बांधकामासंबंधीची कामे केले जाणार आहेत. त्यानंतर फर्निचर, विद्युत व अन्य तांत्रिक कामे सुरू होणार आहेत. तर, सर्व कामे मार्च महिन्यापर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.अशी आहेत वैशिष्ट्येस्मारक तीन मजल्यांचे असणारस्मारकामध्ये सावित्रीबाई फुले यांचा जीवनपट, प्रशिक्षण वर्गासाठी खोल्यादृकश्राव्य सादरीकरणासाठी खास व्यवस्थास्मारकाच्या कामासाठी महापालिकेकडून ७ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी.भिडे वाड्याच्या स्मारकाचे लोखंडी फ्रेमचे काम झाले आहे. दोन स्लॅब झाले असून बांधकामविषयक कामे डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होतील. तर उर्वरित कामे फेब्रुवारी किंवा मार्च महिन्यापर्यंत पूर्ण होतील. त्यादृष्टीने स्मारकाच्या कामास वेग दिला जात आहे.- रोहिदास गव्हाणे, अधीक्षक अभियंता, भवन विभाग, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.