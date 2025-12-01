Pune Bhigwan Railway : पुणे–भिगवण रेल्वेमार्गावर मोठा बदल; स्वयंचलित सिग्नलिंगमुळे गाड्या आता एकामागून एक धावणार

प्रसाद कानडे पुणे : पुणे ते भिगवण दरम्यान आता रेल्वे प्रशासनाने स्वयंचलित सिग्नल यंत्रणा (ऑटोमॅटिक सिग्नलिंग सिस्टीम) बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच्या निविदा प्रक्रियेलादेखील सुरुवात झाली आहे. या १०३ किलोमीटरच्या अंतरावर प्रत्येक एक किलोमीटरच्या अंतरावर सिग्नलचे खांब असतील. त्यामुळे रेल्वे गाड्यांना मार्ग उपलब्ध होण्यासाठी थांबावे लागणार नाही. एकाच्या मागे एक रेल्वे धावतील. परिणामी, या मार्गाची वहन क्षमता वाढणार असून प्रवाशांचा वेळ देखील वाचणार आहे..रेल्वे बोर्डाने नुकतेच पुणे ते भिगवण व भिगवण ते वाडी स्थानकादरम्यान स्वयंचलित सिग्नल यंत्रणेला मंजुरी दिली. पुणे ते भिगवण दरम्यानच्या कामाला सुमारे १२३ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. येत्या पाच ते सहा महिन्यांत निविदा प्रक्रियेचे काम पूर्ण होऊन प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात होईल. त्यानंतर वर्षभरात ही यंत्रणा कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. या यंत्रणेमुळे मार्गाची क्षमता वाढणार असून एकाच वेळी एकामागून एक अनेक गाड्या कमी अंतरावर सुरक्षितपणे चालवता येतील. गाड्यांना होणारा विलंब कमी होऊन गाड्यांना कमी थांबावे लागते. परिणामी प्रवाशांचा वेळ वाचतो..‘स्वयंचलित सिग्नल यंत्रणा’ म्हणजे कायया प्रणालीमध्ये सिग्नल स्वयंचलित पद्धतीने नियंत्रित केले जातात, ते रेल्वे गाडीच्या स्थितीनुसार बदलत राहतातसिग्नल बदलण्यासाठी स्टेशन मास्तर किंवा मानवी हस्तक्षेपाची फारशी गरज नाहीया प्रणालीत रेल्वे मार्गाचे एक किलोमीटर अंतराचे लहान भाग केले जातात, ज्यांना ब्लॉक सेक्शन म्हणतातप्रत्येक ब्लॉक सेक्शनमध्ये रेल्वेची स्थिती जाणण्यासाठी ट्रॅक सर्किट किंवा ॲक्सल काउंटर वापरले जातातरेल्वे एक किलोमीटरचे अंतर पार करताच, तेथील सिग्नल हिरवा होतोपरिणामी मागून येणाऱ्या दुसऱ्या रेल्वेला तत्काळ मार्ग उपलब्ध होतोसध्याची यंत्रणा अशी काम करतेसध्या या मार्गावर ‘अबसोल्यूट ब्लॉक सिग्नलिंग’ प्रणाली आहेयात दोन स्थानकादरम्यान एका दिशेने केवळ एकच रेल्वे धावतेती रेल्वे पुढील स्थानकाच्या पुढे जात नाही तोपर्यंत पाठीमागून दुसरी रेल्वे सोडली जात नाहीपरिणामी रेल्वे गाड्या उशिराने धावतातमार्ग उपलब्ध होण्यासाठी वाट पहावी लागते.Pune Cyber Crime : शेअर बाजारात गुंतवणुकीच्या आमिषाने चार जणांची ४३ लाख १७ हजारांची फसवणूक; मगरपट्टा, बोपोडीतील नागरिक जाळ्यात.स्वयंचलित सिग्नल यंत्रणेमुळे मार्गाची क्षमता वाढेल. याचा सर्वाधिक फायदा गर्दीच्या हंगामात जेव्हा रेल्वे गाड्यांची संख्या वाढते. त्यावेळी गाड्यांचे संचलन वेळेवर करण्यासाठी होणार आहे. यामुळे गाड्यांची संख्या वाढण्यास देखील मदत होईल.- हेमंतकुमार बेहरा, जनसंपर्क अधिकारी, रेल्वे विभाग, पुणे.स्वयंचलित सिग्नल यंत्रणेमुळे रेल्वेगाड्यांना सेक्शन क्लिअर होण्यासाठी रेल्वे पुढील स्थानकापर्यंत जाण्याची वाट पहावी लागणार नाही. परिणामी प्रवासी व मालगाड्यांना जास्त वेळ थांबावे लागणार नाही. रेल्वेगाड्यांचे संचलन सुरक्षित होण्यासही मदत होईल.- कनिष्क बोकेफोडे, रेल्वे अभ्यासक, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.