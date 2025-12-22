पुणे

Pune: अस्सल ग्रामसंस्कृतीचा ‘भीमथडी’ उत्सव; अस्सल गावरान चव आणि लोककलेला पुणेकरांची पसंती

Bhimthadi Fair: भीमथडी जत्रेत ग्रामीण कला, लोककला, हस्तकला आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांचा आस्वाद; पुणेकरांचा मोठा प्रतिसाद. जत्रा २५ डिसेंबरपर्यंत दररोज सकाळी १० ते रात्री १० वाजेपर्यंत खुली.
पुणे : गावरान संस्कृतीचा रंग, लोककलेची झलक आणि अस्सल ग्रामीण चवीचा आस्वाद घेण्यासाठी रविवारी (ता. २१) पुणेकरांनी भीमथडी जत्रेत मोठ्या संख्येने हजेरी लावली. कुठं चुलीवरच्या भाकरीचा दरवळणारा सुवास, तर कुठं नंदीबैल-वासुदेवाच्या स्वरांनी जिवंत झालेली लोककला पुणेकरांनी यावेळी अनुभवली. हस्तकला, लोककला आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांनी सजलेल्या भीमथडी जत्रेला उदंड प्रतिसाद लाभला.

