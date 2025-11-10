पुणे

MPSC Success : राज्य कर निरीक्षक पदाला पोलिसाच्या मुलाची गवसणी; एकाच कुटुंबातील तिघांचे ‘एमपीएससी’त यश

Jitesh Khutwad Cracks MPSC STI Exam : भोर तालुक्यातील हातवे खुर्द येथील जितेश अंकुश खुटवड याने जिद्द आणि कठोर परिश्रमातून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) अराजपत्रित सेवा गट 'ब' २०२४ परीक्षेत यश मिळवत 'राज्य कर निरीक्षक' (State Tax Inspector - STI) पदाला गवसणी घातली आणि आपल्या आई-वडिलांचे स्वप्न पूर्ण केले.
पुणे : जिद्द, चिकाटी आणि कठोर परिश्रम घेतले तर यश हमखास मिळते, हे हातवे खुर्द (ता. भोर) येथील जितेश अंकुश खुटवड याने सिद्ध केले आहे. त्याने अभ्यासात सातत्य ठेवत अनेक समस्यांवर मात करीत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेतलेल्या महाराष्ट्र अराजपत्रित सेवा गट ब २०२४ या परीक्षेत यश संपादन करत राज्य कर निरीक्षक पदाला गवसणी घातली.‌ आपला मुलगा सरकारी अधिकारी व्हावा, हे आई-वडिलांनी पाहिले स्वप्न त्याने साकार केले.

