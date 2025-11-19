पुणे

Land Measurement : वडिलोपार्जित जमिनीच्या मोजणी शुल्कात मोठी कपात; आता प्रतिहिस्सा फक्त २०० रुपये, शेतकऱ्यांना दिलासा

Major Relief in Land Measurement Fees : शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत भूमी अभिलेख विभागाने आता वडिलोपार्जित जमिनीच्या पोटहिश्श्याच्या मोजणीसाठी प्रतिहिस्सा केवळ २०० रुपये इतकेच माफक शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Major Relief in Land Measurement Fees

Major Relief in Land Measurement Fees

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला आहे. कुटुंबातील वडिलोपार्जित जमिनीच्या हिश्श्याची मोजणी करण्यासाठी आता प्रत्येक पोटहिश्‍श्‍यासाठी केवळ दोनशे रुपये इतकेच माफक शुल्क आकारले जाणार आहे. या निर्णयामुळे नोंदणीकृत वाटणीपत्राच्या आधारे जमिनीचे विभाजन करून घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा मोजणीवरील मोठा आर्थिक भार कमी होणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
Farmers marathi news
Lands
farmers' demands

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com