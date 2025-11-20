पुणे

Pune Accident : पुण्यात काकासोबत दुचाकीवर प्रवास करताना पुतणीचा मृत्यू; पार्क केलेल्या कंटेनरला धडकून ११ वर्षीय सारिकाचा अपघाती अंत

Eleven-Year-Old Killed in Bike Accident : पुण्यातील भुसार मार्केटजवळ पार्क केलेल्या कंटेनरला दुचाकीने पाठीमागून धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात दुचाकीवर पुढे बसलेल्या ११ वर्षीय पुतणी (सारिका वाघेला) चा मृत्यू झाला, तर दुचाकीचालक काका (मुकेश वाघेला) आणि त्याची पत्नी जखमी झाले असून, काकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पार्क केलेल्या कंटेनरला पाठीमागून भरधाव दुचाकी धडकून झालेल्या अपघातात अकरावर्षीय मुलीचा मृत्यू झाला. भुसार मार्केटमधील एका दुकानासमोर हा अपघात झाला. सारिका दिनेश वाघेला (वय ११) असे मृत्यू झालेल्या मुलीचे नाव आहे, तर दांपत्य जखमी झाले आहे.

