Punya Bhushan Nitin Desai : उद्योग आणि समाजसेवेचा दीप मालवला; पुण्यभूषण नितीन देसाई यांचे निधन

पुणे : ज्येष्ठ उद्योजक आणि सामाजिक बांधिलकी जपणारे व्यावसायिक अशी ओळख असलेले पुण्यभूषण नितीन रावजी देसाई यांचे आज निधन झाले. उद्योगविश्वात यशस्वी उद्योजक म्हणून ओळख निर्माण करतानाच अनेक सामाजिक कामे करणारे व्यक्तिमत्त्व हरपल्याने सामाजिक व औद्योगिक क्षेत्रावर शोककळा पसरली आहे. व्यावसायिक यश ही अंतिम ध्येय नसून समाजाच्या उन्नतीसाठी ते साधन ठरले पाहिजे, हा विचार त्यांनी आपल्या संपूर्ण आयुष्यात कृतीतून जपला..त्यांच्या पश्चात पत्नी मीना, मुलगी शीतल, निशा, रिमा, जावई राजन, जय, तसेच नातवंडे असा परिवार आहे. भारतात परतल्यानंतर देसाई यांनी वडिलोपार्जित देसाई बिडी उद्योगाची जबाबदारी स्वीकारत ब्रँडिंग, मार्केटिंग आणि उत्पादन व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणले. देसाई ब्रदर्स समूहाच्या माध्यमातून पारंपरिक लोणच्यांच्या उद्योगात गुणवत्ता, चव आणि विश्वासाचा ठसा उमटवला. तसेच 'अॅक्काफार्म केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड'च्या माध्यमातून केमिकल उद्योगात भारतासह अमेरिकेतही व्यावसायिक भरारी घेतली..उद्योगाबरोबरच सामाजिक बांधिलकी हा त्यांच्या आयुष्याचा केंद्रबिंदू राहिला. 'सह्याद्री हॉस्पिटल'चे को-प्रमोटर म्हणून आरोग्य क्षेत्रात योगदान, 'सोसायटी फॉर फिजिकली हॅण्डीकॅप'च्या माध्यमातून दिव्यांग व मूकबधिरांच्या शिक्षण व पुनर्वसनासाठी कार्य, तसेच 'एच. व्ही. देसाई आय हॉस्पिटलद्वा'रे लाखो गरजू रुग्णांना विनामूल्य नेत्रशस्त्रक्रियांची सुविधा देऊन त्यांनी लाखो रुग्णांना मोफत दृष्टी देण्याचे त्यांचे कार्य व्यवस्थात्मक आणि दीर्घकालीन होते. यासोबतच 'वनराई', 'जनसेवा फाउंडेशन', 'दिशा संस्था', धायरी व पानशेत येथील वृद्धाश्रम, महिला सक्षमीकरण, पर्यावरण संवर्धन आणि ग्रामीण विकासासाठी त्यांनी सातत्याने योगदान दिले. ते 'पूना क्लब' आणि 'रोटरी क्लब'चे अध्यक्ष होते. .Ajit Pawar : 'दादा गेले... कार्यकर्ते पोरके झाले'.'श्री पूना गुजराती बंधू समाज' व दि. पूना गुजराती केळवणी मंडळ' यांच्या अध्यक्षपदी राहून शिक्षण क्षेत्राच्या विस्तारासाठी त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली. तसेच 'पीजीकेएम स्कूल' आणि 'जयराज स्पोर्ट कॉन्व्हेंशन सेंटर' हे त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या कालावधी देशातील मोठे प्रकल्प पूर्ण झाले. विविध राष्ट्रीय व सामाजिक पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित करण्यात आले होते. देसाई यांनी 'सकाळ रिलिफ फंडा'ला दरवर्षी नियमितपणे लाखो रुपयांची देणगी दिलेली आहे. तसेच 'बारामती ॲग्रो प्रतिष्ठान'लाही त्यांनी स्वतः मोठ्या प्रमाणात मदत केली आणि निधी उभारण्यातही पुढाकार घेतला होता..देसाई यांच्या आकस्मिक निधनाने मन सुन्न झाले आहे. ही वार्ता अजूनही अविश्वसनीय वाटते. ते माझ्यासाठी केवळ मार्गदर्शक नव्हते, तर वडिलांसमान प्रेम, आधार आणि विश्वास देणारे व्यक्तिमत्त्व होते. मूल्यनिष्ठ, प्रामाणिक आणि समाजहितासाठी अखेरपर्यंत झोकून देऊन काम करणारे नेतृत्व म्हणून त्यांची ओळख होती.- डॉ. राजेश शहा, मॅनेजिंग ट्रस्टी, श्री पूना गुजराती बंधू समाज'देसाई यांच्या निधनाने एक सन्मित्र गमावला आहे. समाजाबद्दल त्यांच्या मनात कायम आत्मीयता होती. अनेक संस्थांना त्यांनी मदत करून त्या घडविण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा होता.'प्रतापराव पवार, अध्यक्ष, 'सकाळ'.