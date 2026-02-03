पुणे

Pune Accident : पुण्यात दुचाकीस्वाराचा टेम्पोला धडकून मृत्यू, बिबवेवाडीत भीषण अपघात

Pune Bibiwewadi bike accident death news : पुणे बिबवेवाडी परिसरात दुचाकीस्वार अक्षय अजित बोथरा टेम्पोला धडकून गंभीर जखमी झाला; उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. पोलिसांनी FIR नोंदवून तपास सुरू केला आहे. नागरिकांमध्ये काळजीचे वातावरण निर्माण झाले.
Pune Accident

Pune Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : टेम्पोला पाठीमागून धडक दिल्याने दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू झाल्याची घटना बिबवेवाडी परिसरात सोमवारी (ता. २) मध्यरात्री घडली. अक्षय अजित बोथरा (वय ३५, रा. विष्णू कॉम्प्लेक्स, सिंहगड रस्ता) असे तरुणाचे नाव आहे.

