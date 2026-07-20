पुणे

Pune Crime : पुण्यात तरुणांचा 'कार'नामा ! स्विफ्ट घ्यायला पैसे नव्हते म्हणून केले मोठे कांड, पोलीस तपासात धक्कादायक माहिती समोर

Pimpri Chinchwad Theft : पोलिसांनी १५० CCTV फुटेज तपासून आरोपींचा माग काढला.बुलेट आणि KTMसह ५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. पुणे-पिंपरीतील ८ दुचाकी चोरीचे गुन्हे उघडकीस आले. 'मारुती स्विफ्ट' घेण्यासाठी त्यांनी शहरभरातून महागड्या बाइक्स चोरल्या.
Pune Crime

Pune Crime

esakal

Yashwant Kshirsagar
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How Pune Youths Planned Bike Thefts to Buy a Car : एखादी हौस पूर्ण करण्यासाठी काही लोक इतके खालच्या पातळीवर जाऊ शकतात, याचे धक्कादायक उदाहरण पुण्यात समोर आले आहे. मारुती स्विफ्ट कार घेण्याच्या हौसेपोटी दोन तरुणांनी शहरभरात महागड्या दुचाकी चोरण्याचा सराईत धंदा चालवला होता. अखेर पोलिसांनी त्यांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत.

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