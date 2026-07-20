Pune Crime : पुण्यात तरुणांचा 'कार'नामा ! स्विफ्ट घ्यायला पैसे नव्हते म्हणून केले मोठे कांड, पोलीस तपासात धक्कादायक माहिती समोर

How Pune Youths Planned Bike Thefts to Buy a Car : एखादी हौस पूर्ण करण्यासाठी काही लोक इतके खालच्या पातळीवर जाऊ शकतात, याचे धक्कादायक उदाहरण पुण्यात समोर आले आहे. मारुती स्विफ्ट कार घेण्याच्या हौसेपोटी दोन तरुणांनी शहरभरात महागड्या दुचाकी चोरण्याचा सराईत धंदा चालवला होता. अखेर पोलिसांनी त्यांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे सागर शेळके आणि करण धुमाळ अशी आहेत. दोघांनाही स्विफ्ट कार खरेदी करण्याची प्रचंड इच्छा होती. मात्र, पुरेसे पैसे नसल्याने त्यांनी गुन्हेगारीचा रस्ता निवडला. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातून महागड्या बुलेट, केटीएमसह विविध दुचाकी चोरून त्यांनी पैसा उभा करण्याचा प्लॅन आखला होता..लक्ष्मीनगर पोलिस स्टेशनच्या टीमने या प्रकरणाचा तपास हाती घेतला. गेल्या अनेक दिवसांपासून चालू असलेल्या या चोऱ्यांचा छडा लावण्यासाठी पोलिसांनी तब्बल १५० हून अधिक सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. तांत्रिक विश्लेषणातून आरोपींची ओळख पटल्यानंतर पोलिसांनी सापळा रचून दोघांना जेरबंद केले. त्यांच्याकडून ८ मोटारसायकली जप्त करण्यात आल्या आहेत, ज्यांची एकूण किंमत ५ लाख रुपये आहे..Pune Crime : पुण्यात खळबळजनक घटना ! जिम मालकावर चार अल्पवयीन मुलांनी झाडल्या गोळ्या, धक्कादायक कारण आले समोर .आरोपींना चौकशीत कारच्या हौसेपोटीच हे गुन्हे केल्याची कबुली दिली. या कारवाईमुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये दाखल झालेले ८ दुचाकी चोरीचे गुन्हे एकाचवेळी उघडकीस आले आहेत. पोलिस आता आरोपींनी आणखी कुठे चोऱ्या केल्या आहेत याचा सखोल तपास करत आहेत..FAQs 1. आरोपी कोण आहेत? सागर शेळके आणि करण धुमाळ हे या प्रकरणातील आरोपी आहेत.2. त्यांनी चोरी का केली? 'मारुती स्विफ्ट' कार खरेदी करण्यासाठी पैसे उभे करण्यासाठी त्यांनी चोरी केली.3. पोलिसांनी आरोपींना कसे पकडले? १५० हून अधिक CCTV फुटेज तपासून आणि तांत्रिक विश्लेषण करून आरोपींना अटक करण्यात आली.4. किती गाड्या जप्त करण्यात आल्या? एकूण ८ मोटारसायकली जप्त करण्यात आल्या.5. जप्त मुद्देमालाची किंमत किती आहे? सुमारे ५ लाख रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला.6. किती गुन्हे उघडकीस आले? पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील ८ गुन्हे उघडकीस आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.