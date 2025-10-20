पुणे

Pune News : बायोमायनिंगच्या निविदेवर ठेकेदारांचा डोळा, २८ लाख टन कचऱ्यासाठी पाच निविदा; रिंग झाल्यास महापालिकेला मोठा फटका

Pune PMC to Tender Biomining for 28 Lakh Ton Garbage : फुरसुंगी-उरुळी देवाची कचरा डेपोमधील २८ लाख टन कचऱ्याच्या बायोमायनिंगसाठी प्रत्येकी ५.६० लाख टनाच्या पाच निविदा काढणार असून, रिंग झाल्यास महापालिकेवर सुमारे २५० कोटींचा बोजा पडेल, अन्यथा १०० कोटींची बचत होऊ शकते.
Pune's Biomining Tenders Face Ringing Risk, Official Vigilance Key.

Pune's Biomining Tenders Face Ringing Risk, Official Vigilance Key.

Sakal

​ ब्रिजमोहन पाटील
Updated on

पुणे : फुरसुंगी-उरुळी देवाची कचरा डेपोमधील तब्बल २८ लाख टन कचऱ्याचे जैविक उत्खनन (बायोमायनिंग) करून त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रत्येकी ५.६० लाख टनाच्या पाच निविदा काढल्या जाणार आहेत. मात्र, यात एकाच ठेकेदाराची मक्तेदारी झाल्यास किंवा रिंग झाल्यास प्रतिटन ९०० रुपये पेक्षा जास्त आल्यास महापालिकेला अडीचशे कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. पण अधिकाऱ्यांनी कडक भूमिका ठेवल्यास व जास्तीत जास्त ठेकेदार पात्र झाल्यास किमान १०० कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते. दरम्यान, ही निविदा पदरात पाडून घेण्यासाठी ठेकेदारांनी आत्तापासूनच फिल्डींग लावण्यास सुरुवात केली आहे.

Loading content, please wait...
pune
pmc
garbage news
pune muncipal corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com