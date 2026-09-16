Pune Fire Brigade Rescue : वैद्यकीय महाविद्यालयाची धोकादायक पाण्याची टाकी पाडताना दुर्घटना ; ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या कामगाराला अग्निशामक दलाकडून जीवदान

पुणे : येथील बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वसतिगृहातील धोकादायक पाण्याची टाकी पाडताना आज बुधवारी पहाटे मोठी दुर्घटना घडली. सुमारे ५० फूट उंच असलेली ही टाकी अचानक कोसळल्याने एक कामगार मातीच्या आणि सिमेंटच्या ढिगाऱ्याखाली गाडला जाऊन गंभीर जखमी झाला. मात्र, अग्निशामक दलाच्या जवानांनी अथक प्रयत्नांनंतर या कामगाराला सुखरूप बाहेर काढून जीवदान दिले..सुरेश शिंदे (वय ३८, मूळ रा. माळशिरस, जि. सोलापूर) अशी जखमी झालेल्या कामगाराचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालय वसतिगृह परिसरातील ही सुमारे ५० फूट उंचीची पाण्याची टाकी अत्यंत जीर्ण व धोकादायक झाली होती. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत ही टाकी पाडण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. बुधवारी (ता. १६) पहाटे तीनच्या सुमारास दहा ते बारा कामगारांच्या साह्याने हे काम सुरू असतानाच अचानक संपूर्ण टाकी प्रचंड आवाजासह कोसळली. या ढिगाऱ्याखाली तिथे काम करत असलेला एक कामगार गंभीर अवस्थेत अडकला..Petrol-Diesel: कच्चे तेल महागल्याने पाकिस्तानात 'लॉकडाऊन'चा विचार! भारतात पेट्रोल-डिझेल-CNGचे नवे दर काय?.ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या कामगाराचा श्वास गुदमरण्याची भीती असल्याने जवानांनी सर्वप्रथम त्याच्याशी संवाद साधून त्याला धीर दिला. त्यानंतर बोल्ड कटर, स्प्रेडर, टिकाव, फावडे आणि दोरखंड या साहित्याचा वापर करत बचावकार्य सुरू केले. जवानांनी सुमारे एका तासाच्या शर्थीच्या प्रयत्नांनंतर कामगाराला ढिगाऱ्यातून सुखरूप बाहेर काढले. त्याला उपचारासाठी ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..अग्निशामक दलाच्या तत्परतेमुळे एका कामगाराचे प्राण वाचलेया बचाव मोहिमेत अग्निशमन दलाचे अधिकारी नीलेश महाजन, जवान राजू ओव्हाळ, अमित कसबे, भाऊसाहेब चोरमले, विजय पिंजण, जयेश गाताडे, अल्पेश कोंडे, नवनाथ जेडगे, मारुती देवकुळे, विशाल गायकवाड, आतिश ओव्हाळ, प्रताप सांगळे, सुरेश पवार, प्रतीक कुंभार, विजू वाघमारे, मयूर चव्हाण आणि दत्ता खांडरे यांनी सहभाग घेतला..Amravati Social Work : दोन दिव्यांग मुलींच्या विवाहासाठी मंगळसूत्रांचे दान नागपूरच्या डॉ. प्रीती रोकडे यांची अनोखी माणुसकी.टाकी पडताना प्राधिकरणाकडून दुर्लक्षही जीर्ण पाण्याची टाकी पाडण्यापूर्वी काही दिवस अगोदर जीवन प्राधिकरणाने पोलिस, अग्निशामक दल, आपत्ती व्यवस्थापन अशा संबंधित विभागांना कळविले होते. परंतु टाकी पाडण्याच्या वेळी रात्री प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी अग्निशामक दलाला पूर्वकल्पना दिली नसल्याचे समोर आले आहे. टाकी पाडण्याचे काम सुरू झाल्यानंतर अग्निशामक दलाला सांगण्यात आले. सुदैवाने अग्निशामक दलाचे जवान घटनास्थळी होते. टाकी कोसळल्यानंतर प्रचंड आवाज झाला आणि पूर्ण अंधारात बॅटरीच्या मदतीने जवानांनी ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या कामगाराचा शोध घेतला. जवानांनी रुग्णवाहिका १०८ आणि ससूनमधील डॉक्टरांच्या मदतीने ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या कामगाराचे प्राण वाचवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.