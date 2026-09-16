पुणे

Pune Fire Brigade Rescue : वैद्यकीय महाविद्यालयाची धोकादायक पाण्याची टाकी पाडताना दुर्घटना ; ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या कामगाराला अग्निशामक दलाकडून जीवदान

Worker Trapped Under Debris Rescued by Fire Brigade : ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या ३८ वर्षीय कामगाराला अग्निशामक दलाच्या जवानांनी सुमारे तासभराच्या बचावकार्यानंतर बाहेर काढले.
Pune Fire Brigade Rescue

Pune Fire Brigade Rescue

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : येथील बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वसतिगृहातील धोकादायक पाण्याची टाकी पाडताना आज बुधवारी पहाटे मोठी दुर्घटना घडली. सुमारे ५० फूट उंच असलेली ही टाकी अचानक कोसळल्याने एक कामगार मातीच्या आणि सिमेंटच्या ढिगाऱ्याखाली गाडला जाऊन गंभीर जखमी झाला. मात्र, अग्निशामक दलाच्या जवानांनी अथक प्रयत्नांनंतर या कामगाराला सुखरूप बाहेर काढून जीवदान दिले.

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