Pune : भाजपचा माजी नगरसेवकांना धक्का, ४२ जणांचं तिकीट कापलं; नेत्यांच्या मुलांनाही नाकारली उमेदवारी, पाहा यादी

Pune BJP Denied Ticket to Seating Corporator : पुण्यात जागावाटपामुळे शिवसेनेसोबत युती तुटल्यानंतर भाजपनं १५८ जागी उमेदवार दिलेत. मात्र, भाजपनं विद्यमान नगरसेवकांसह नेत्यांच्या मुलांनाही उमेदवारी नाकारलीय.
पुणे महापालिकेच्या १६५ जागांसाठी ४१ प्रभागांमधून मंगळवारी दिवसभरात दोन हजार २९८; तर एकूण तब्बल तीन हजार ४१ अर्ज दाखल झाले आहेत. बुधवारी अर्जाची छाननी होणार आहे. सर्वच प्रभागांत मुख्य राजकीय पक्षांच्या अनेक उमेदवारांनी अर्ज भरलेले आहेत. त्यामुळे छाननी झाल्यानंतर ज्यांचे अर्ज वैध झाले आहेत, त्यांना अर्ज माघारी घेण्यासाठी अधिकृत उमेदवार व नेत्यांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत. अन्यथा बंडखोर उमेदवारांच्या उपद्रवाला सामोरे जावे लागणार आहे.

