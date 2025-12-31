Pune : भाजपचा माजी नगरसेवकांना धक्का, ४२ जणांचं तिकीट कापलं; नेत्यांच्या मुलांनाही नाकारली उमेदवारी, पाहा यादी

पुणे महापालिकेच्या १६५ जागांसाठी ४१ प्रभागांमधून मंगळवारी दिवसभरात दोन हजार २९८; तर एकूण तब्बल तीन हजार ४१ अर्ज दाखल झाले आहेत. बुधवारी अर्जाची छाननी होणार आहे. सर्वच प्रभागांत मुख्य राजकीय पक्षांच्या अनेक उमेदवारांनी अर्ज भरलेले आहेत. त्यामुळे छाननी झाल्यानंतर ज्यांचे अर्ज वैध झाले आहेत, त्यांना अर्ज माघारी घेण्यासाठी अधिकृत उमेदवार व नेत्यांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत. अन्यथा बंडखोर उमेदवारांच्या उपद्रवाला सामोरे जावे लागणार आहे..पुण्यात भाजप आणि शिवसेनेतील जागावाटपाच्या वादामुळे युती तुटल्याने भाजपने १५८ ठिकाणी उमेदवार दिले आहेत. तर सात जागा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाला (रिपाइं) सोडण्यात आल्या आहेत. तिकीट वाटप करताना भाजपमध्ये मंगळवारी दुपारी एक वाजेपर्यंत उमेदवार बदलण्याची प्रक्रिया सुरू होती. यात अनेक दिग्गज्जांची उमेदवारी नाकारून त्यांना घरी बसविण्यात आले आहे. १६५ पैकी ९० जागांवर महिलांना, तर ७५ ठिकाणी पुरुष उमेदवारांना संधी दिली आहे..घराणेशाही जिंदाबाद! निष्ठावंत अन् कार्यकर्ते राहिले बाजूला; मुंबईत नेत्यांचे ४३ नातेवाईक रिंगणात, राज्यात १००च्या वर.भाजपने तयार ठेवले उमेदवारशिवसेनेबरोबर युती होणार असल्याने भाजपने त्यांच्यासाठी १५ जागा सोडून अन्य ठिकाणचे उमेदवार निश्चित केले होते. त्यातील सुमारे १०० जणांना भाजपने सोमवारी एबी फॉर्म दिले. त्यानंतर उर्वरित उमेदवारांना सोमवारी मध्यरात्री, तर काहींना आज उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी अर्धा ते एक तास शिल्लक असताना उमेदवारी दिली आहे. शिवसेना युती तोडू शकते ही शक्यता गृहित धरून भाजपने तेथे उमेदवार तयार ठेवले होते. त्यानुसार या १५ जागांवर भाजपच्या कार्यकर्त्यांना अचानक संधी देण्यात आली..माजी नगरसेवकांचं तिकीट कापलंभाजपने अनेक माजी नगरसेवकांची उमेदवारी कापली आहे. त्यातील अनेकांनी पक्षांतर करून अन्य पक्षांत उमेदवारी मिळवली आहे. आमदारांच्या नातेवाइकांना उमेदवारी दिली जाणार नव्हती; पण मानसी देशपांडे, वर्षा तापकीर, रंजना टिळेकर या पूर्वीपासून नगरसेविका असल्याने त्यांना पुन्हा एकदा संधी दिली आहे. इतर पक्षांतून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या इच्छुकांना उमेदवारी दिली असून, केवळ विकास दांगट यांना उमेदवारी दिली नव्हती. त्यांनी आता अपक्ष अर्ज दाखल केला आहे. याचप्रमाणे प्रभाग क्रमांक ३३ शिवणे खडकवसाला येथे बंडखोरी झाल्याने भाजपचे उमेदवार धोक्यात येऊ शकतात..पुण्यात भाजपकडून विद्यमान नगरसेवकांची तिकीट कापून नव्यांना संधी देण्यात आलीय. पुण्यात भाजपने यंदा निम्म्या विद्यमान नगरसेवकांची उमेदवारी नाकारलीय. शिवाय काही आमदार आणि नेत्यांचा मुलांनाही तिकीट नाकारलं आहे. भाजपनं ४२ विद्यमान नगरसेवकांच तिकीट कापलं आहे.ऐश्वर्या जाधवमारुती सांगळेआयुब शेखश्वेता गलांडे-खोसेमुक्ता जगतापसुनीता गलांडेसंदीप जराडसोनाली लांडगेराजश्री काळेआदित्य माळवेसुनीता वाडेकरअर्चना मुसळेबंडू ढोरेस्वप्नाली सायकरज्योती कळंबकरअमोल बालवडकरश्रद्धा प्रभुणेहर्षाली माथवडदीपक पोटेमाधुरी सहस्त्रबुद्धेजयंत भावेस्वाती लोखंडेनीलिमा खाडेज्योत्स्ना एकबोटेराजेश येनपुरेयोगेश समेळसुलोचना कोंढरेविजयालक्ष्मी हरियारआरती कोंढरेसम्राट थोरातमनीषा लडकतसंजय घुलेकविता वैरागेराजश्री शिळीमकरप्रवीण चोरबोलेसरस्वती शेंडगेआनंद रिठेशंकर पवारवृषाली चौरेनीता दांगटराजश्री नवलेदिशा माने.४१ प्रभाग, १६५ जागा, ३ हजार ४१ अर्जपुणे महापालिकेच्या ४१ प्रभागांतून १६५ जागांसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया २३ डिसेंबरपासून सुरू झाली होती. मंगळवारी शेवटच्या दिवसापर्यंत एकूण ११ हजार ७९६ नामनिर्देशन अर्जाची विक्री झाली. २३ ते २९ डिसेंबरदरम्यान ७४३ नामनिर्देशन पत्र दाखल झाले. मंगळवारी शेवटच्या दिवशी उमेदवारांची प्रचंड गर्दी झाली होती. १५ क्षेत्रीय कार्यालयांत सायंकाळी सातपर्यंत एकूण दोन हजार २९८ अर्ज दाखल झाले. या संपूर्ण कालावधीत ४१ प्रभागांत १६५ जागांसाठी एकूण तीन हजार ४१ अर्ज दाखल झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.