पुण्यात भाजपने दिवंगत नेत्यांच्या कुटुंबीयांना दिलं तिकीट, निष्ठावंत नाराज; बंडखोरीची शक्यता

पुण्यात भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून युतीच्या चर्चा सुरू आहेत. अद्याप जागावाटपाचा पेच सुटलेला नाहीय. दरम्यान भाजपकडून काही उमेदवारांना रात्रीच एबी फॉर्मचं वाटप करण्यात आलंय. यानंतर उमेदवार प्रचाराला लागले आहेत. पुण्यात भाजपनं १६५ पैकी १०० जागा लढवण्याची तयारी केलीय. यापैकी ६० पेक्षा जास्त जागांवर उमेदवारांना एबी फॉर्म दिला आहे..भाजपनं काही दिवंगत नेत्यांच्या घरातील सदस्यांना उमेदवारी जाहीर केलीय. यात दिवंगत खासदार गिरीश बापट यांची सून आणि दिवंगत आमदार मुक्ता टिळक यांच्या मुलाचा समावेश आहे. गिरीश बापट यांची सून स्वरदा बापट यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. तर मुक्ता टिळक यांचे पुत्र कुणाल टिळक यांनाही तिकीट दिलं आहे. दोघेही पुण्यातील प्रभाग क्रमांक २५ मधून उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत..BMC Election नवनाथ बन, तेजस्वी घोसाळकर आणि किरीट सोमय्यांच्या पुत्राला भाजपकडून उमेदवारी, एबी फॉर्मचं वाटप सुरू.भाजपकडून आज पहिला अधिकृत अर्ज दाखल करण्यात येणार आहे. भाजपचे पुणे निवडणूक प्रमुख गणेश बिडकर हे प्रभाग क्रमांक २४ मधून अर्ज दाखल करतील. यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, मंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार सुनील कांबळे यांच्यासह भाजपचे नेते उपस्थित असतील..दरम्यान, पुण्यात भाजपचे निष्ठावंत कार्यकर्ते उमेदवारी न मिळाल्यानं नाराज झाले आहेत. कार्यकर्त्यांना तिकीट न दिल्यानं नेत्यांनी उघड नाराजी व्यक्त करत सोशल मीडियावर पोस्ट केल्या आहेत. आमदार हेमंत रासने यांच्या निष्ठावंत कार्यकर्त्याला डावलेले असल्याने कार्यकर्त्यानी फेसबुक पोस्टमधून नाराजी व्यक्त केलीय. हेमंत रासने यांचा आग्रह डावलून इतराना उमेदवारी देण्यात आली. भाजप आमदारांचे ऐकले जात नसल्याने आमदार आणि कार्यकर्ते नाराज झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.