Pune : पाषाणमध्ये नदीत वाहून आला मृतदेह, ५-६ दिवसांपूर्वी मृत्यू झाल्याची शक्यता; हत्या की आत्महत्या?

औध डीपी रोडवर पाषाण परिसरात रामनदीत एक मृतदेह आढळून आल्यानं खळबळ उडाली आहे. रामनदीत मृतदेह असल्याची माहिती नागरिकांनी पोलिसांना दिलीय. यानंतर पोलीस आणि अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. पोलीस या घटनेचा अधिक तपास करत आहेत. घटनास्थळी पोलिसांनी पाहणी केल्यानंतर असा अंदाज वर्तवला की मृत्यू पाच ते सहा दिवसांपूर्वी झालेला असावा..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, पाषाण परिसरातील रामनदीत एक मृतदेह वाहत आलीय. स्थानिक नागरिकांनी या घटनेची माहिती पोलिसांनी दिल्यानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. मृतदेह पूर्णपणे सडलेल्या अवस्थेत आहे. तो पुरुष जातीचा आहे की महिलेचा हे अद्याप समजू शकलेलं नाही. अग्निशमन दलाला घटनास्थळी पाचारण करण्यात आलं आहे..क्रिप्टोकरन्सी बाजार कोसळला, गुंतवणूकदार तरुणानं स्वत:ला संपवलं; लम्बोर्गिनीत मृतदेह आढळल्यानं खळबळ.कृष्णा नदीत बुडाल्यानं केजच्या तरुणाचा मृत्यूकेज शहरात गॅस वितरणाचे काम करणाऱ्या एका तरूणाचा कृष्णा नदी पात्रातील पाण्यात बुडवून मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी (ता.१२) सकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास कोल्हापूर परिसरात घडली. अशोक रामकीसन सौदागर (वय-३५) रा. केज असे मृत्यू झालेल्या तरूणाचे नाव आहे. शहरातील अशोक सौदागर हा गॅस एजन्सीमध्ये गॅस टाकी वितरणाचे काम करीत होता. .शनिवारी रात्री कोल्हापूरकडे देवदर्शनासाठी मित्रांसोबत गेला होता. यादरम्यान रविवारी सकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास कृष्णा नदीत आंघोळ करत असताना अचानक पाण्यात बुडून अशोकचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. गॅस टाकी वितरणाच्या कामामुळे शहरातील घराघरात तो परिचित होता. या तरूणाच्या मृत्यूची बातमी समजताच शहरातील नागरिकांना धक्काच बसला. रात्री उशिरा केज शहरात मृतदेह आणण्यात येणार असून सोमवारी सकाळी केज शहरातील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहे.