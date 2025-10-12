पुणे

Pune : पाषाणमध्ये नदीत वाहून आला मृतदेह, ५-६ दिवसांपूर्वी मृत्यू झाल्याची शक्यता; हत्या की आत्महत्या?

पुण्यात पाषाण परिसरात रामनदीत एक मृतदेह वाहून आल्याचं समोर आलंय. ५-६ दिवसांपूर्वी मृत्यू झाला असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय. या घटनेनं खळबळ उडाली असून पोलीस अधिक तपास करत आहेत.
Pune police probe mystery after body found in Ramnadi at Pashan

सूरज यादव
औध डीपी रोडवर पाषाण परिसरात रामनदीत एक मृतदेह आढळून आल्यानं खळबळ उडाली आहे. रामनदीत मृतदेह असल्याची माहिती नागरिकांनी पोलिसांना दिलीय. यानंतर पोलीस आणि अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. पोलीस या घटनेचा अधिक तपास करत आहेत. घटनास्थळी पोलिसांनी पाहणी केल्यानंतर असा अंदाज वर्तवला की मृत्यू पाच ते सहा दिवसांपूर्वी झालेला असावा.

