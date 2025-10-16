पुणे

Pune Book Festival : १३ ते २१ डिसेंबरला रंगणार ‘पुणे पुस्तक महोत्सव’, पुस्तकप्रेमींसाठी यंदाही भरगच्च कार्यक्रमांची पर्वणी

Announcing the Third Edition of Pune Book Festival : देशातील नावाजलेला 'पुणे पुस्तक महोत्सव' १३ ते २१ डिसेंबर दरम्यान फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या मैदानावर ८०० दालने, सहा दिवसांचा 'पुणे लिट फेस्ट' आणि १५ लाखांहून अधिक वाचकांच्या अपेक्षेसह आयोजित करण्यात आला आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय पुस्तक न्यास आणि महोत्सव संयोजकांनी दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : देशपातळीवर नावाजलेला आणि महाराष्ट्रातील सर्वात भव्य पुस्तक महोत्सव असणारा ‘पुणे पुस्तक महोत्सव’ यंदा १३ ते २१ डिसेंबर या कालावधीत फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या मैदानावर आयोजित करण्यात आला आहे. महोत्सवाचे हे सलग तिसरे वर्ष असून मागील दोन वर्षांपेक्षा यंदा त्याची व्याप्ती वाढली आहे. महोत्सवात यावर्षीही पुस्तकप्रेमींसाठी भरगच्च साहित्यिक कार्यक्रमांची पर्वणी असेल.

