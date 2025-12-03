Pune Book Festival : 'शांतता... पुणेकर वाचत आहेत'; 5 लाखांहून अधिक पुणेकर एकाच वेळी वाचून घडवणार वाचनाचा विश्वविक्रम

पुणे

Pune book reading world record : पुणे पुस्तक महोत्सवांतर्गत मंगळवारी (ता. ९) सकाळी ११ ते १२ या वेळेत 'शांतता... पुणेकर वाचत आहेत' हा उपक्रम राबवून पाच लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांच्या सहभागातून वाचनाचा विश्वविक्रम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
पुणे : लाखो वाचक... हजारो पुस्तके... वाचनात मग्न पुणेकर... अन्‌ शहरात पसरलेली शांतता. पुस्तकांच्या पानांत दडलेली शांतता आणि ज्ञानाचा प्रकाश अनुभवण्यासाठी पुणे पुस्तक महोत्सवांतर्गत ‘शांतता... पुणेकर वाचत आहेत’ या उपक्रमाच्यानिमित्त मंगळवारी (ता.९) पुणे एका अभूतपूर्व इतिहासाचा साक्षीदार ठरणार आहे.

