Pune Book Festival : 'शांतता... पुणेकर वाचत आहेत'; 5 लाखांहून अधिक पुणेकर एकाच वेळी वाचून घडवणार वाचनाचा विश्वविक्रम

पुणे : लाखो वाचक... हजारो पुस्तके... वाचनात मग्न पुणेकर... अन् शहरात पसरलेली शांतता. पुस्तकांच्या पानांत दडलेली शांतता आणि ज्ञानाचा प्रकाश अनुभवण्यासाठी पुणे पुस्तक महोत्सवांतर्गत 'शांतता... पुणेकर वाचत आहेत' या उपक्रमाच्यानिमित्त मंगळवारी (ता.९) पुणे एका अभूतपूर्व इतिहासाचा साक्षीदार ठरणार आहे..पुणे पुस्तक महोत्सवाच्या निमित्ताने पुणे आता पुस्तकांची राजधानी बनण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत आहे. हा उद्देश जगभरातील लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी 'शांतता... पुणेकर वाचत आहेत' हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. उपक्रमात पाच लाखांपेक्षा अधिक पुणेकर पुस्तक वाचून विश्वविक्रमाचा भाग होणार आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांनी आणि सामाजिक संघटनांनी उपक्रमात सहभागी व्हावे, असे आवाहन पुणे पुस्तक महोत्सव आणि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यांच्यातर्फे करण्यात आले आहे..राष्ट्रीय पुस्तक न्यासातर्फे 'पुणे पुस्तक महोत्सव' १३ ते २१ डिसेंबरदरम्यान फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या मैदानावर आयोजित केला आहे. महोत्सवांतर्गत 'शांतता... पुणेकर वाचत आहे' उपक्रम मंगळवारी सकाळी ११ ते दुपारी १२ दरम्यान होणार आहे. यानिमित्ताने शाळा, महाविद्यालय, सार्वजनिक वाचनालय, ग्रंथालय, सरकारी आणि खासगी कार्यालये, विद्यापीठे, बसस्थानक, रेल्वे स्थानक अशा सार्वजनिक ठिकाणी पुस्तक वाचनाचा उत्सव करण्यात येईल. उपक्रमाला उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, जिल्हा प्रशासन, पुणे महापालिका, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, समर्थ युवा फाउंडेशन यांचे विशेष सहकार्य लाभले आहे, अशी माहिती मुख्य संयोजक राजेश पांडे यांनी सांगितले..असे सहभागी व्हाउपक्रमात सहभागी होऊन विश्वविक्रमाचा भाग होण्यासाठी प्रत्येकाला मंगळवारी सकाळी ११ ते दुपारी १२ दरम्यान आपल्या आवडीच्या पुस्तकाचे वाचन करायचे आहे. पुस्तक वाचनाचे छायाचित्र पुणे पुस्तक महोत्सवाच्या https://photoupload.pbf25.in या संकेतस्थळावर अपलोड करायचे आहे..पुणे पुस्तक महोत्सव हा पुणेकरांचा उत्सव झाला आहे. महोत्सवाचा व्याप वाढत आठशे दालनांपर्यंत पोहोचला आहे. भारतातील सर्वांत मोठ्या महोत्सवांमध्ये पुणे पुस्तक महोत्सव दुसऱ्या स्थानी आहे. या निमित्ताने होणाऱ्या 'शांतता... पुणेकर वाचत आहेत' उपक्रमात यंदा विश्वविक्रम करण्यात येईल. त्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आणि महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्याकडून सहकार्य करण्यात येत आहे.- राजेश पांडे, मुख्य संयोजक, पुणे पुस्तक महोत्सव.