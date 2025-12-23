पुणे

Pune Book Festival: पुस्तक महोत्सवात ५० कोटींची उलाढाल; ३० लाखांपेक्षा जास्त पुस्तकांची विक्री, साडेबारा लाख नागरिकांनी दिली भेट

Record-Breaking Book Sales at Pune Book Festival: पुणे पुस्तक महोत्सवाने यंदा विक्री आणि वाचकसंख्येचे सर्व विक्रम मोडले. ३० लाखांहून अधिक पुस्तकांची विक्री होऊन सुमारे ५० कोटी रुपयांची उलाढाल झाली.
पुणे : नऊ दिवस चाललेल्या पुणे पुस्तक महोत्सवाला साडे बारा लाख नागरिकांनी भेट दिली. या दिवसांमध्ये सुमारे ३० लाखांपेक्षा अधिक पुस्तकांची विक्री झाली आहे. तर त्यातून सुमारे ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आर्थिक उलाढाल झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पुस्तकांची विक्री आणि पुस्तक खरेदी करणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली.

