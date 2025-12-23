Pune Book Festival: पुस्तक महोत्सवात ५० कोटींची उलाढाल; ३० लाखांपेक्षा जास्त पुस्तकांची विक्री, साडेबारा लाख नागरिकांनी दिली भेट

पुणे : नऊ दिवस चाललेल्या पुणे पुस्तक महोत्सवाला साडे बारा लाख नागरिकांनी भेट दिली. या दिवसांमध्ये सुमारे ३० लाखांपेक्षा अधिक पुस्तकांची विक्री झाली आहे. तर त्यातून सुमारे ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आर्थिक उलाढाल झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पुस्तकांची विक्री आणि पुस्तक खरेदी करणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली..महोत्सवात ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक तरुणांचा सहभाग होता. त्यामुळे युवकांमध्ये वाचन संस्कृती वाढविण्यासाठी हा महोत्सव यशस्वी ठरला आहे, अशी माहिती पुणे पुस्तक महोत्सवाचे मुख्य संयोजक राजेश पांडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाच्या वतीने आयोजित पुणे पुस्तक महोत्सवाची सांगता रविवारी झाली. महोत्सवाची माहिती देण्यासाठी पुणे पुस्तक महोत्सव संयोजन समितीच्या वतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी समितीचे सदस्य प्रसेनजीत फडणवीस आदी उपस्थित होते..‘शांतता...पुणेकर वाचत आहेत’ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद.पांडे म्हणाले, ‘‘मोबाईल आणि गॅजेट्सच्या दुनियेतून बाहेर पडून नागरिक आणि तरुण पुस्तकांमध्ये रमल्याचे दिसून आले. गेल्यावर्षी साधारण २५ लाख पुस्तकांची खरेदी नागरिकांनी केली होती. यातून सुमारे ४४ कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल झाली होती. यंदा दोन्ही प्रमाण वाढले आहे..नागरिकांनी सुमारे ३० लाखांपेक्षा अधिक पुस्तकांची खरेदी केल्याने सुमारे ५० कोटींपेक्षा अधिक आर्थिक उलाढाल झाली आहे.’’फडणवीस म्हणाले, ‘‘महोत्सवात वाचक मेळावा दिवसभर उत्साहात रंगला होता. पुण्यासह राज्यातील विविध शहरांमधील वाचक यात सहभागी झाले होते.’’.पुढील वर्षी १२ ते २० डिसेंबरला महोत्सव‘‘पुढच्या वर्षी पुणे पुस्तक महोत्सव १२ डिसेंबर ते २० डिसेंबर २०२६ या कालावधीत फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या मैदानावर होणार आहे. आगामी महोत्सव अधिक चांगला आणि भव्य होण्यासाठी तयारी सुरू झाली आहे. या महोत्सवाबाबत पुणेकरांमध्ये उत्सुकता असल्याने, आवश्यक त्यावेळी माहिती देण्यात येईल,’’ असे पुणे पुस्तक महोत्सवाचे मुख्य संयोजक राजेश पांडे यांनी सांगितले..Pune Book Mahotsav : पुणे पुस्तक महोत्सवाला सात लाखांहून अधिक पुस्तकप्रेमींची भेट.महोत्सवाची वैशिष्ट्येपुणे पुस्तक महोत्सवाला नऊ दिवसांत १२.५ लाख नागरिकांची भेट३० लाखांपेक्षा अधिकपुस्तकांची विक्रीएक हजार साहित्यिकांनी दिली भेटसुमारे ५० कोटींपेक्षा अधिकआर्थिक उलाढाल४०० शाळांमधील ३० हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांचा सहभाग६० टक्क्यांहून अधिक तरुण वाचकएक लाख तरुणांकडून एक कोटी१० लाखांहून अधिक किमतीची पुस्तके खरेदी४९८ पुस्तकांचे झाले प्रकाशन .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.