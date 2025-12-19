Pune Book Mahotsav : पुस्तक महोत्सवाने पुण्याची उंची वाढवली; चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे प्रतिपादन

पुणे - ‘युवा पिढीला पुस्तकांकडे वळविण्याचे आणि त्यातून वाचनसंस्कृती वाढवण्याचे काम पुणे पुस्तक महोत्सवाद्वारे होत आहे. अशा पुस्तक महोत्सवाच्या माध्यमातून विकसित भारताची संकल्पना साकार होणार आहे. पुणे पुस्तक महोत्सवाने पुण्याची उंची देशात वाढविण्याचे काम केले आहे,’ असे मत राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केले..पुणे पुस्तक महोत्सवाला बावनकुळे आणि उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी भेट दिली. यावेळी मुख्य संयोजक राजेश पांडे, के. गणेश, लोकमान्य मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे संस्थापक किरण ठाकूर, प्रसेनजित फडणवीस आदी उपस्थित होते. यावेळी कवी वैभव जोशी यांचा सत्कार करण्यात आला..बावनकुळे म्हणाले, ‘पुणे पुस्तक महोत्सवात नव्या पिढीला मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा मिळत आहे. यंदाचा पुस्तक महोत्सव भव्य असून दररोज नवनवीन विक्रम होत आहेत. पुस्तक महोत्सवाने विद्येच्या आणि सांस्कृतिक नगरीला नवी ओळख दिली आहे.’ पांडे यांनी प्रास्ताविक केले..पुस्तकप्रेमीच्या अलोट गर्दीचा उच्चांकपुस्तकप्रेमीची मांदियाळी असणारा पुणे पुस्तक महोत्सव गेल्या शनिवारपासून सुरू झाला आहे. या सहा दिवसांत महोत्सवाला लाखो वाचकांनी भेट दिली असून पुस्तकप्रेमींचा हा अलोट प्रतिसाद नवा उच्चांक गाठत असल्याचे महोत्सवाचे मुख्य संयोजक राजेश पांडे यांचे म्हणणे आहे..अभिजात मराठीला जगभरात नेण्याचे काम पुस्तक महोत्सवातून होत आहे. महोत्सवाला भेट देणारे विद्यार्थी मराठी भाषा विभागाच्या दालनाला भेट देऊन विविध उपक्रमांची माहिती घेत आहेत. मराठी भाषा विभागाच्या वतीने बोलतो मराठी, मराठी प्रश्नमंजूषा आणि मराठी पत्र लिहिणे असे तीन उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. याचा फायदा मराठीच्या प्रसार आणि प्रचारासाठी होणार आहे. अशा प्रकारच्या पुस्तक महोत्सवांमध्ये मराठी भाषा विभागाचे दालन उभारण्यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज राहणार नाही.- उदय सामंत, उद्योग व मराठी भाषा मंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.