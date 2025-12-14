Pune Book Festival: पुण्यात भारतीय ज्ञानपरंपरेचा जागर; ‘ज्ञान सरित ग्रंथ दिंडी’ने पुस्तक महोत्सवाची दिमाखदार नांदी

पुणे : गुरू-शिष्य परंपरा... युद्धकला, वेद-उपनिषदे, स्थापत्यशास्त्र अशा समृद्ध भारतीय ज्ञान परंपरेचा जागर करत... भारतीय ज्ञान परंपरेची विपुल ग्रंथसंपदा विराजमान असलेली पालखी अन् त्यासह विद्यार्थ्यांनी सादर केलेली युद्धकलेची चित्तथरारक प्रात्यक्षिके, अशा दिमाखात जवळपास सात हजारांहून अधिक तरुणांनी काढलेल्या ‘ज्ञान सरित ग्रंथ दिंडी’ने पुणे पुस्तक महोत्सवाची नांदी झाली..महोत्सवाच्या उद्घाटनापूर्वी दुपारी मॉडर्न महाविद्यालय ते फर्ग्युसन महाविद्यालयातील मैदानापर्यंत ग्रंथदिंडी काढण्यात आली. ‘भारतीय ज्ञान प्रणाली’ या संकल्पनेवर आधारित ग्रंथदिंडी होती. या वेळी राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाचे अध्यक्ष मिलिंद मराठे, महोत्सवाचे मुख्य संयोजक राजेश पांडे, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे, महोत्सवाचे संयोजक प्रसेनजित फडणवीस, राजश्री जायभाय आदी उपस्थित होते..Pune News: जुन्नर वनविभागात बिबट्यांचा वाढता प्रादुर्भाव; तब्बल ६८ बिबटे अडकले पिंजऱ्यात, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांची माहिती .छोट्यांची धमालकथाकथन, चित्रकला आणि सामूहिक लेखन अशा कार्यशाळांना विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे ‘चिल्ड्रन्स कॉर्नर’ पहिल्याच दिवशी फुलून गेला. उषा छाब्रा यांच्या रंजक कथा, ‘स्पिन-अ-टेल’ या विशेष लेखन सत्रात विनिता झुत्शी यांनी विद्यार्थ्यांना ‘स्वतःच्या कथा कशा लिहायच्या?’ याबद्दल मार्गदर्शन केले..पुस्तक महोत्सवात आजप्रदर्शन : फर्ग्युसन महाविद्यालय मैदान, फर्ग्युसन रस्ता - वेळ : सकाळी १० ते रात्री १०चिल्ड्रन्स कॉर्नरम्युझिकल स्टोरीटेलिंग-आल्मा धिंग्रा आणि गौरववर्ग : १ ते ५वेळ : सकाळी १०:०० ते १०:४५अक्षरांकन : मराठी कॅलिग्राफी-शरद कुंजीरवर्ग : ६ ते ८वेळ : सकाळी ११:०० ते ११:४५फ्रेंच-इंग्लिश इंटरॅक्टिव्ह स्टोरी सेशन-अलायन्स फ्राँसे डे पुणेवर्ग : ६ ते ८.Pune Book Festival : पुणे पुस्तक महोत्सवाचा श्रीगणेशा; फर्ग्युसनच्या मैदानावर १३ ते २१ डिसेंबरपर्यंत साहित्य मेळा .वेळ : दुपारी १२:०० ते १२:४५ओरिएंटेशन-राष्ट्रीय ई-पुस्तकालयवर्ग : ६ ते १२वेळ : दुपारी १:०० ते १:२०सांस्कृतिक कार्यक्रमथायक्कुडम ब्रिज : वेळ : संध्या ७:०० ते ९:००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.