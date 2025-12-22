Pune Book: वसुंधरा संरक्षणाच्या शपथेचा विश्वविक्रम; पुस्तक महोत्सवात हजारो नागरिकांचा सहभाग, गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड’मध्ये नोंद

पुणे : पुणे पुस्तक महोत्सव समारोपाच्या दिवशी वसुंधरा संरक्षणाची शपथ घेण्याचा तिसरा विश्वविक्रम नोंदविण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलेल्या ‘पंच प्रण’ याला अनुसरून हा विश्वविक्रम करण्यात आला. यासाठी सहभाग घेतलेल्या हजारो नागरिकांनी वसुंधरा संरक्षणाची शपथ घेतली आणि त्याची नोंद ‘गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड’मध्ये झाली आहे..राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाच्या (एनबीटी) वतीने फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या मैदानावर गेले नऊ दिवस जल्लोषात सुरू असलेल्या ‘पुणे पुस्तक महोत्सवा’चा समारोप रविवारी सायंकाळी झाला. यावेळी ज्येष्ठ पर्यावरणशास्त्रज्ञ डॉ. राजेंद्र शेंडे, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजीव सोनवणे, ‘एनबीटी’चे अध्यक्ष मिलिंद मराठे, संचालक युवराज मलिक, पुणे पुस्तक महोत्सवाचे मुख्य संयोजक राजेश पांडे, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष प्रमोद रावत, लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे संस्थापक किरण ठाकूर, कोहिनूर ग्रुपचे अध्यक्ष कृष्णकुमार गोयल, अभिनेते प्रवीण तरडे आदी उपस्थित होते. महोत्सवाच्या शेवटच्या दिवशी हजारोंच्या संख्येने नागरिकांनी भेट देत पुस्तकांची खरेदी केली आणि रविवारची सुट्टी मार्गी लावली..यंदाच्या महोत्सवात एकूण तीन विश्वविक्रम करण्यात आले. ‘महोत्सवात शांतता.. पुणेकर वाचत आहेत’, भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त ‘लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ पोस्टर्स ’ हा विश्वविक्रम नोंदविण्यात आला. या साखळीतील तिसरा विश्वविक्रम हा पंतप्रधानांच्या ‘पंच प्रण’ला अनुसरून करण्यात आला. ‘लार्जेस्ट ऑनलाइन व्हिडिओ अल्बम ऑफ पीपल रीसायटिंग ओथ/प्लेज’ असे या विश्वविक्रमाचे नाव आहे..यासाठी २७ हजार १४० नागरिकांनी वसुंधरा संरक्षणाची शपथ घेऊन, व्हिडिओ रेकॉर्ड केले. त्यानंतर ते ऑनलाइन पद्धतीने अपलोड करण्यात आले. ही संपूर्ण प्रक्रिया केवळ चार दिवसांत झाली. ‘गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड’च्या नियमानुसार २१ हजार ४९८ नागरिकांचे व्हिडिओ ग्राह्य धरून नवा विश्वविक्रम नोंदविण्यात आला. यापूर्वीचा विश्वविक्रम ‘११ हजार २५१ ऑनलाइन व्हिडिओ अल्बम’चा होता..Pune Book Festival : पुणे पुस्तक महोत्सवाचा श्रीगणेशा; फर्ग्युसनच्या मैदानावर १३ ते २१ डिसेंबरपर्यंत साहित्य मेळा .पुणे पुस्तक महोत्सवाला लाखो नागरिकांनी भेट देत वाचन संस्कृतीला वाढविण्याचे काम केले आहे. महोत्सवात नागरिकांनी भरभरून पुस्तकांची खरेदी केली. अनेक पुस्तकांचे प्रकाशन झाले आहे. या सर्वांची माहिती लवकरच जाहीर करण्यात येईल. महोत्सवातील सांस्कृतिक आणि साहित्यिक कार्यक्रमांना झालेली गर्दी अविस्मरणीय होती. हा महोत्सव पुणेकरांच्या हक्काचा झाला आहे.- राजेश पांडे,मुख्य संयोजक, पुणे पुस्तक महोत्सव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.