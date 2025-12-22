पुणे

Pune Book: वसुंधरा संरक्षणाच्या शपथेचा विश्वविक्रम; पुस्तक महोत्सवात हजारो नागरिकांचा सहभाग, गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड’मध्ये नोंद

Pune Book Festival: पुणे पुस्तक महोत्सवाच्या समारोपावेळी वसुंधरा संरक्षणाच्या शपथेचा विश्वविक्रम नोंदविण्यात आला. हजारो नागरिकांच्या सहभागातून हा उपक्रम ‘गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड’मध्ये नोंदला गेला.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुणे पुस्तक महोत्सव समारोपाच्या दिवशी वसुंधरा संरक्षणाची शपथ घेण्याचा तिसरा विश्वविक्रम नोंदविण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलेल्या ‘पंच प्रण’ याला अनुसरून हा विश्वविक्रम करण्यात आला. यासाठी सहभाग घेतलेल्या हजारो नागरिकांनी वसुंधरा संरक्षणाची शपथ घेतली आणि त्याची नोंद ‘गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड’मध्ये झाली आहे.

