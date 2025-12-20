पुणे

Pune Book Mahotsav : पुणे पुस्तक महोत्सवाला सात लाखांहून अधिक पुस्तकप्रेमींची भेट

पुस्तकांनी फुललेल्या दालनातून अखंडपणे वाहणारा ज्ञानाचा प्रवाहाने खऱ्या अर्थाने ज्ञानोत्सव ठरणाऱ्या या महोत्सवाला पुणेकरांचा अभूतपूर्व प्रतिसाद.
Pune Book mahotsav

Pune Book mahotsav

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - वाचनसंस्कृतीचा जागर करणाऱ्या, पुस्तकांच्या दुनियेतून विचारांची देवाणघेवाण घडविणाऱ्या पुणे पुस्तक महोत्सवाला आतापर्यंत सात लाखांहून अधिक वाचनप्रेमींनी भेट दिली आहे.

Loading content, please wait...
pune
festival
Book
Visit

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com