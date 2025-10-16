पुणे : वाचन चळवळ वृद्धिंगत करण्यासाठी राष्ट्रीय पुस्तक न्यासातर्फे (एनबीटी) ‘बुक्स ऑन व्हील’ या अभिनव फिरत्या पुस्तक प्रदर्शन बसची निर्मिती करण्यात आली आहे. पुणे जिल्ह्यासाठीच्या बसचे राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते गुरुवारी उद्घाटन झाले..या फिरत्या बसमध्ये मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषांतील चार हजारांहून अधिक पुस्तके उपलब्ध आहेत. या बसचे छत आवश्यकतेनुसार विस्तारणारे असल्याने या सुविधेच्या साह्याने छोटेखानी कार्यक्रमही घेणे शक्य होणार आहे. यातील सर्व पुस्तकांच्या खरेदीवर दहा टक्के सवलत देण्यात येणार आहे..ही बस पुणे जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी १६ ऑक्टोबर ते २१ डिसेंबर या कालावधीत फिरणार असून, कायमस्वरूपी पुणे जिल्ह्यासाठी उपलब्ध असणार आहे. या बसचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्यांना ‘एनबीटी’च्या कार्यालयात नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या उपक्रमाचे आयोजन शैलेश जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले आहे..Pune News: Nilesh Ghaiwal, Bandu Andekar, Gajanan Marne सह टोळ्यांना पोलीस आयुक्तांचा इशारा | Sakal News.बसच्या उद्घाटनाप्रसंगी ‘एनबीटी’चे संचालक युवराज मलिक, पुणे पुस्तक महोत्सवाचे मुख्य संयोजक राजेश पांडे, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष प्रमोद रावत, ‘लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑप. सोसायटी लि.’चे संस्थापक-अध्यक्ष किरण ठाकूर, एमएनजीएलचे अधिकारी कुमार शंकरन, उद्योजक विशाल चोरडिया, डॉ. विनोद गायकवाड, यशस्वी ग्रुपचे अध्यक्ष विश्वेश कुलकर्णी आदी उपस्थित होते..‘बुक्स ऑन व्हील’ ही केवळ एक बस नसून, चालते फिरते पुस्तक प्रदर्शन आहे. या बसच्या माध्यमातून नागरिकांना वाचनाची गोडी लागून, वाचन चळवळ समृद्ध होणार आहे. ही बस पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात फिरणार असल्याने, शाळा आणि महाविद्यालयांना फायदेशीर ठरणार आहे. चंद्रकांत पाटील, राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.