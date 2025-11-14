पुणे

Bopodi Land Scam : बोपोडी जमीन प्रकरण; कृषी महाविद्यालयाची उच्च न्यायालयात याचिका

Hearing in Bopodi Land Scam Case : बोपोडी येथील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी दिलेला आदेश रद्द करण्यासंदर्भात कृषी महाविद्यालयाच्या याचिकेवर उपविभागीय अधिकाऱ्यांसमोर शुक्रवारी सुनावणी होणार असून, त्यासाठी संबंधित पक्षकारांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
पुणे : बोपोडी येथील जमीन प्रकरणात कृषी महाविद्यालयाने उच्च न्यायालयात याचिका सादर करीत दाद मागितली आहे. दरम्यान, या प्रकरणात निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी दिलेला आदेश रद्द करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे शुक्रवारी (उद्या) सुनावणी होणार आहे. त्यासाठी कृषी महाविद्यालय आणि हेमंत गावंडे, तसेच विध्वंस कुटुंबीयांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.

