Bopodi Land Scam : बोपोडी जमीन प्रकरण; कृषी महाविद्यालयाची उच्च न्यायालयात याचिका

पुणे : बोपोडी येथील जमीन प्रकरणात कृषी महाविद्यालयाने उच्च न्यायालयात याचिका सादर करीत दाद मागितली आहे. दरम्यान, या प्रकरणात निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी दिलेला आदेश रद्द करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे शुक्रवारी (उद्या) सुनावणी होणार आहे. त्यासाठी कृषी महाविद्यालय आणि हेमंत गावंडे, तसेच विध्वंस कुटुंबीयांना नोटीस बजावण्यात आली आहे..बोपोडी येथील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना निलंबित करण्यात आले आहे, तसेच या प्रकरणी येवले यांच्यासह अन्य सहा जणांवर पोलिसांकडे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, तसेच येवले यांच्यावर शिस्तभंग आणि गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवत सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. या प्रकरणात येवले यांनी दिलेले आदेश रद्द करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी सुनील जोशी यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सतीश राऊत यांच्याकडे पुनर्विलोकन अर्ज केला होता. त्यास राऊत यांनी मान्यता दिली आहे..Crime: आरपीएफमध्ये नोकरी लागली म्हणून गावकऱ्यांनी तरुणाचा सत्कार केला, पण सत्य समोर येताच पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला.दोन्ही निकालांकडे सर्वांचे लक्षदरम्यान, कृषी महाविद्यालयाने या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ही जमीन अनेक वर्षांपासून कृषी महाविद्यालयाच्या ताब्यात असताना अशा पद्धतीने आदेश काढण्यात आल्याचे त्यांनी यापूर्वीच जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सत्यता पडताळणी केल्यावर तातडीने राज्य सरकारकडे सविस्तर अहवाल पाठविला. एकीकडे प्रशासकीय कारवाई करण्याबरोबरच कृषी महाविद्यालयाने उच्च न्यायालयातही याप्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे या दोन्ही निकालांकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे..आदेश रद्द करण्याची अशी असेल प्रक्रिया१) येवले यांनी दिलेले आदेश रद्द करण्यासाठी नियमानुसार उपविभागीय अधिकारी सुनील जोशी यांना सुनावणी घ्यावी लागणार२) त्यासाठी दोन्ही पक्षकारांना नोटीस बजावली आहे. त्यात कृषी महाविद्यालय आणि हेमंत गावंडे व विध्वंस कुटुंबीयांचा समावेश आहे.३) ही सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे. यात दोन्ही पक्षकारांना समक्ष उपस्थित राहावे लागणार आहे.४) दोन्ही बाजूंकडील म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर जोशी त्यावर निर्णय देणार आहेत..