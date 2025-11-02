पुणे

B.Pharm Admission : ‘बी. फार्म’चे तिसऱ्या फेरीत तीन हजार प्रवेश निश्चित

B.Pharm Admissions: Third Round Concludes : बी. फार्म अभ्यासक्रमाच्या तिसऱ्या प्रवेश फेरीत ३,६१५ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केले, तर राज्यात अद्याप १७,६९० जागा रिक्त आहेत आणि चौथ्या फेरीची प्रक्रिया सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : औषधनिर्माण शास्त्रातील बी.फार्म अभ्यासक्रमाच्या तिसऱ्या फेरीत तीन हजार ६१५ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केले आहेत. या फेरीत सहा हजार ९२१ विद्यार्थ्यांची प्रवेशासाठी निवड झाली असून, त्यापैकी ४८ टक्के विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे.

