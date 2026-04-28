Pune Crime: पुण्यात बंगल्याच्या आवारातच गांजाची लागवड; लोहगाव पोलिसांची धडक कारवाई, सहा लाखांचा मुद्देमाल जप्त!

पुणे : लोहगाव परिसरातील पठारे वस्ती येथे एका बंगल्याच्या आवारातच गांजाची लागवड करून विक्री करण्यात येत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. लोहगाव पोलिसांनी या कारवाईत गांजाची ४१ झाडे, वाहन आणि मोबाईल असा सहा लाख रुपयांहून अधिक किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे...लोहगाव पोलिस ठाण्यातील पोलिस अंमलदार आकाश मोरे आणि अमोल आदलिंग यांना पठारे वस्ती परिसरात गांजाची लागवड सुरू असल्याची खात्रीशीर माहिती मिळाली. ही माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मनीषा पाटील यांना देण्यात आल्यानंतर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने सोमवारी (ता. २७) छापा टाकला..छाप्यात हर्ष भरतकुमार पांचाल (वय ३०, रा. नमो पॅराडाईज, पठारे वस्ती, लोहगाव) याने भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या बंगल्याच्या आवारात गांजाची लागवड केल्याचे उघड झाले. बंगल्याच्या गार्डनमध्ये लहान-मोठी अशी ४१ गांजाची झाडे आढळून आली. या झाडांचे एकूण वजन साडेचार किलो इतके होते. तसेच आरोपी वापरत असलेल्या वाहनातूनही गांजा जप्त करण्यात आला..याशिवाय, घटनास्थळावरून नऊ मोबाईल हस्तगत करण्यात आले. या प्रकरणी हर्ष पांचाल याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे. ही कारवाई अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, पोलिस उपायुक्त सोमय मुंडे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मनीषा पाटील यांच्या सूचनेनुसार सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शुभांगी मगदुम, पोलिस उपनिरीक्षक मनोज बरुरे, तसेच पोलिस हवालदार गणेश इथापे, गणेश सातपुते, पोलिस अंमलदार बाळासाहेब शिरसाठ, जोतीराम देवकाते, दादासाहेब बर्डे, आश्विन देठे, ज्ञानदेव आवारी, अल्पेश पोटकुले, प्रितम जंगम, सचिन जाधव, ज्ञानेश्वर आवारी, युवराज चौधरी, अशोक थोरात यांच्या पथकाने केली.