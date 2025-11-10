पुणे

Pune Crime : पुण्यात चोरट्यांचा धुमाकूळ; धनकवडी ते हडपसर ३२ लाखांच्या ऐवजावर डल्ला; सोने आणि रोख रक्कम लंपास

Spike in Burglary Cases Across Pune : पुण्यातील धनकवडी, वडगाव शेरी आणि हडपसरसह विविध ठिकाणी घरफोडीच्या तीन मोठ्या घटनांमध्ये चोरट्यांनी कुलपे तोडून एकूण ३२ लाख रुपयांचा सोन्याचा ऐवज आणि रोकड लांबवली असून, पोलीस तपास करत आहेत.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शहरात विविध ठिकाणी घरफोडी करत चोरट्यांनी वेगवेगळ्या भागांतील सदनिकांची कुलपे तोडून ३२ लाख रुपयांचा ऐवज लांबविला. धनकवडी, वडगाव शेरी आणि हडपसरमध्ये या घटना घडल्या. तसेच मेडिकल आणि पानपट्टीमधूनही चोरट्यांनी ऐवज लंपास केला.

