Pune Crime : पुण्यात चोरट्यांचा धुमाकूळ; धनकवडी ते हडपसर ३२ लाखांच्या ऐवजावर डल्ला; सोने आणि रोख रक्कम लंपास

पुणे : शहरात विविध ठिकाणी घरफोडी करत चोरट्यांनी वेगवेगळ्या भागांतील सदनिकांची कुलपे तोडून ३२ लाख रुपयांचा ऐवज लांबविला. धनकवडी, वडगाव शेरी आणि हडपसरमध्ये या घटना घडल्या. तसेच मेडिकल आणि पानपट्टीमधूनही चोरट्यांनी ऐवज लंपास केला..हडपसरमधील रामटेकडी परिसरात एका घराचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी कपाटातील एक लाख २१ हजार रुपयांचे सोन्याचे दागिने लांबविले. याबाबत एका महिलेने वानवडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. तक्रारदार महिला गुरुद्वारात दर्शनासाठी गेल्या होत्या. चोरट्यांनी घराचे कुलूप तोडून एक लाख २१ हजार १०० रुपयांचे सोन्याचे दागिने लांबविले. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक उमाकांत महाडिक तपास करत आहेत..Nanded Crime: नांदेड हादरलं! घराच्या वादातून सख्ख्या भावाचा खून.धनकवडीतील मंदार सोसायटीतील एका सदनिकेचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी आठ लाख ६९ हजार रुपयांचे सोन्याचे दागिने लांबविले. याबाबत एका महिलेने सहकारनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. तक्रारदार महिला मंदार सोसायटीतील अबोली इमारतीत राहायला आहेत. त्या सदनिका बंद करून कामानिमित्त बाहेर पडल्या. चोरट्यांनी सदनिकेचे कुलूप तोडून देव्हाऱ्याच्या एका कप्प्यात ठेवलेल्या डब्यातील आठ लाख ६९ हजार रुपयांचे सोन्याचे दागिने लांबविले. पोलिस उपनिरीक्षक गणेश कर्चे तपास करत आहेत.हडपसरमधील गोसावी वस्ती परिसरात घरफोडीची आणखी एक घटना घडली. गोसावी वस्ती परिसरात असलेल्या एका घराचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी रोकड आणि सोन्याचे दागिने असा २१ लाख ६० हजार रुपयांचा ऐवज लांबविल्याचा प्रकार उघडकीस आला. याबाबत एका महिलेने वानवडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिस उपनिरीक्षक धनाजी टोणे तपास करत आहेत..मेडिकलमध्ये चोरीधनकवडीतील तीन हत्ती चौकात असलेल्या मेडिकलचा दरवाजा उचकटून चोरट्यांनी गल्ल्यातील ३९ हजार रुपयांची रोकड चोरून नेल्याची घटना घडली. याबाबत एका औषध विक्रेत्याने सहकारनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. चोरट्यांनी दुकानाचा दरवाजा उचकटून गल्ल्यातील रोकड लांबविल्याची घटना नुकतीच घडली..सिगारेटची पाकिटे चोरीलावडगाव शेरी भागातील एका पानपट्टीचा दरवाजा उचकटून चोरट्यांनी ८० हजार रुपयांची सिगारेटची पाकिटे चोरून नेली. याबाबत एकाने चंदननगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. वडगाव शेरीत यशवंत पान शॉप आहे. चोरट्यांनी पानपट्टीचा लोखंडी दरवाजा उचकटून सिगारेटची पाकिटे चोरून नेल्याची घटना नुकतीच घडली..