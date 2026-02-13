पुणे

पुण्यात मोठी दुर्घटना टळली, 50 प्रवासी असलेल्या PMPML बसने अचानक घेतला पेट, नंतर काय घडलं?

PUNE BUS FIRE INCIDENT IN CHAKAN INDUSTRIAL AREA VIDEO: पुणे जवळील चाकण औद्योगिक वसाहत येथे कामगारांसाठी सुरू असलेल्या बसला अचानक आग लागल्याची घटना समोर आली. बसमध्ये सुमारे 50 प्रवासी होते.
Apurva Kulkarni
PUNE BUS FIRE INCIDENT IN CHAKAN: पुण्यात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. पुण्याच्या चाकण औद्योगित परिसरात एक बसने अचानक आग लागल्याची माहिती समोर आली आहे. ही घटना चाकणच्या औद्योगित वसाहत इथं घडल्याची प्राथमिक माहिती आहे. ही बस कामगारांसाठी सुरु करण्यात आली होती.

