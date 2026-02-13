पुण्यात मोठी दुर्घटना टळली, 50 प्रवासी असलेल्या PMPML बसने अचानक घेतला पेट, नंतर काय घडलं?

PUNE BUS FIRE INCIDENT IN CHAKAN: पुण्यात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. पुण्याच्या चाकण औद्योगित परिसरात एक बसने अचानक आग लागल्याची माहिती समोर आली आहे. ही घटना चाकणच्या औद्योगित वसाहत इथं घडल्याची प्राथमिक माहिती आहे. ही बस कामगारांसाठी सुरु करण्यात आली होती. .माहितीनुसार बसमध्ये 50 प्रवासी प्रवास करत होते. बसला अचानक आग लागली आणि बघता बघता गाडीनं पेट घेतला. या घटनेत गाडी संपुर्णपणे जळून खाक झाली आहे. सुदैवानं बस चालक आणि कर्मचाऱ्यांनी प्रसंगावधान राखत बसमधील प्रवाशांना खाली उतरवलं. त्यामुळे मोठी जीवितहानी टळली आहे. .शॉर्ट सर्किटमुळे बसला आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. दरम्यान घटनेची माहिती मिळताच अग्निशम दलाने घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला परंतु तोपर्यंत बस पुर्णपणे जळाली होती. .Nagpur News: एसटी चालकाचे प्रसंगावधान ठरले जीवदान; पिपला (भदी) शिवारातील घटना, १७ प्रवासी सुखरूप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.