Pune Businessman Death : पुणे हादरलं! प्रसिद्ध उद्योजकाचा हॉटेलमध्ये संशयास्पद मृत्यू; आर्थिक विवंचनेतून टोकाचं पाऊल? मृतदेहाजवळ सापडली चिठ्ठी

पुणे : सॅलिसबरी पार्क परिसरातील एका उद्योजकाचा मृतदेह डेक्कन भागातील (Pune Businessman Death) आपटे रस्त्यावरील एका हॉटेलमध्ये आढळून आला. आर्थिक चणचण आणि वैयक्तिक समस्यांमुळे या उद्योजकाने विषप्राशन करून आत्महत्या केल्याचा प्राथमिक संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे..अशोक मिलापचंद जैन (वय ६१, रा. सॅलिसबरी पार्क) असे उद्योजकाचे नाव आहे. जैन हे शुक्रवारी (ता. ९) सकाळी घरातून बाहेर पडले होते. मात्र, सायंकाळपर्यंत ते घरी न परतल्याने आणि त्यांचा फोनही लागत नसल्याने कुटुंबीयांनी त्यांची सर्वत्र शोधाशोध केली. याबाबत स्वारगेट पोलिस ठाण्यात बेपत्ता असल्याची तक्रार नोंदवण्यात आली होती..डेक्कन परिसरातील आपटे रस्त्यावरील एका हॉटेलमध्ये हा उद्योजक वास्तव्यास असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. 'हॉटेलमधील खोलीचा दरवाजा उघडला असता, ते मृतावस्थेत आढळले. खोलीत उलटी झाल्याच्या खुणा पोलिसांना दिसून आल्या..घटनास्थळाची परिस्थिती पाहता ही आत्महत्या असल्याचे प्रथमदर्शनी वाटते. याबाबत अकस्मात मृत्यूची नोंद केली असून, अधिक तपास सुरू आहे. शवविच्छेदन अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही,' अशी माहिती पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावळे यांनी दिली..मृत उद्योजकाचा कापड उद्योग आणि साखर कारखानदारी क्षेत्रांत विस्तार होता. पोलिसांनी हॉटेलच्या खोलीची झडती घेतली असता त्यांना एक चिठ्ठी सापडली आहे. या चिठ्ठीच्या आधारे पोलिस नातेवाईक आणि त्यांच्याशी आर्थिक व्यवहार असलेल्या व्यक्तींकडे चौकशी करत आहेत. शवविच्छेदन अहवालानंतर मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होईल, असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.