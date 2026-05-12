Pune Businessman Death : पुणे हादरलं! प्रसिद्ध उद्योजकाचा हॉटेलमध्ये संशयास्पद मृत्यू; आर्थिक विवंचनेतून टोकाचं पाऊल? मृतदेहाजवळ सापडली चिठ्ठी

Mysterious Death of Pune Businessman in Deccan Hotel : पोलिसांनी हॉटेलच्या खोलीची झडती घेतली असता त्यांना एक चिठ्ठी सापडली आहे.
अनिल सावळे
पुणे : सॅलिसबरी पार्क परिसरातील एका उद्योजकाचा मृतदेह डेक्कन भागातील (Pune Businessman Death) आपटे रस्त्यावरील एका हॉटेलमध्ये आढळून आला. आर्थिक चणचण आणि वैयक्तिक समस्यांमुळे या उद्योजकाने विषप्राशन करून आत्महत्या केल्याचा प्राथमिक संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.

