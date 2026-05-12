Pune Crime: पुण्यातील प्रसिद्ध उद्योजकाचा हॉटेलमध्ये मृतदेह आढळला, धक्कादायक घटना घडली, नेमकं काय घडलं?

पुणे : पुणे शहरात एक धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. पुण्यातील हॉटेलमध्ये एका उद्योजकाचा मृतदेह आढळून आला आहे. अशोक जैन असे मृत उद्योजकाचे नाव असून त्याने आत्महत्या केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पुण्यात सॅलिसबरी पार्क परिसरातील उद्योजक अशोक मिलापचंद जैन (वय ६१) यांचा मृतदेह आपटे रस्त्यावरील एका हॉटेलमध्ये शनिवार (ता. ९) रोजी दुपारच्या सुमारास आढळला. या घटनेची माहिती हॉटेल कर्मचाऱ्यांनी पोलिसांना देताच तातडीने पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले..Mumbai Local: मुंबई लोकल वाहतूक विस्कळीत, काही फेऱ्या रद्द; अनेक गाड्या २० मिनिटांपर्यंत उशिराने.नेमके काय घडले?अशोक जैन घरातून बाहेर पडल्यानंतर त्यांच्याशी संपर्क होत नव्हता. त्यामुळे कुटुंबीयांनी शुक्रवारी सायंकाळी स्वारगेट पोलिसांकडे 'मिसिंग'ची तक्रार नोंदवली होती. शनिवारी दुपारी ग्राहक खोलीचा दरवाजा उघडत नसल्याची माहिती हॉटेल कर्मचाऱ्यांनी डेक्कन पोलिसांना दिली. त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन खोली उघडली असता जैन मृतावस्थेत आढळले..दरम्यान, पोलिसांनी केलेल्या तपासात मृत व्यक्तीने विषप्राशन केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. खोलीतील विविध ठिकाणी उलटी झाल्याचे आढळून आले असून, प्रथमदर्शनी हा आत्महत्येचा प्रकार वाटत आहे. तसेच घटनास्थळी पोलिसांना एक चिठ्ठीही मिळाली असून,ती जैन यांनी लिहिल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. सध्या या घटनेचा अधिक तपास डेक्कन पोलीस करत आहेत..Mumbai News: मुंबईकरांसाठी मोठा दिलासा! पुनर्विकासात आता फक्त घरे नाहीत; पायाभूत सुविधांनाही प्राधान्य मिळणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.