Cyber Fraud : निर्मला सीतारामन यांच्या डीपफेक व्हिडिओचा गैरवापर; पुण्यातील व्यावसायिकाची तब्बल एक कोटी सात लाखांची ऑनलाइन फसवणूक

पुणे : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन गुंतवणुकीचा सल्ला देत असल्याचा डीपफेक व्हिडिओ तयार करत एका व्यावसायिकाची तब्बल एक कोटी सात लाख रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. .बनावट ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म, टेलिग्रामवरील ‘रिलेशनशिप मॅनेजर’ आणि सुरुवातीला नफा दाखवून विश्वास संपादन करण्याच्या क्लृप्तीचा वापर करून सायबर चोरट्यांनी ही फसवणूक केली. या प्रकरणी सायबर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित व्यावसायिकाने इन्स्टाग्रामवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या ऑनलाइन गुंतवणूक आणि ट्रेडिंगबाबत मार्गदर्शन करत असल्याचा व्हिडिओ पाहिला. हा व्हिडिओ कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने तयार करण्यात आलेला डीपफेक असल्याचे नंतर निष्पन्न झाले. व्हिडिओमध्ये ट्रेडिंगद्वारे अल्पावधीत मोठा परतावा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवण्यात आले होते..व्हिडिओवर विश्वास ठेवून व्यावसायिकाने त्यातील लिंकवर क्लिक केले. त्यानंतर आरोपींनी आधारकार्डासह विविध कागदपत्रांची माहिती घेतली. दुसऱ्या दिवशी टेलिग्रामवरून एका व्यक्तीने संपर्क साधत स्वतःची ओळख ‘रिलेशनशिप मॅनेजर’ अशी करून दिली. त्याने व्यावसायिकासाठी बनावट ऑनलाइन ट्रेडिंग खाते उघडून सुरुवातीला २० हजार रुपये गुंतवण्यास सांगितले..पहिल्या व्यवहारानंतर आरोपींनी एक हजार रुपये परत पाठवून तो गुंतवणुकीवरील नफा असल्याचे भासवले. त्यामुळे व्यावसायिकाचा त्यांच्यावर विश्वास बसला. त्यानंतर दोन जून ते २३ जुलै या कालावधीत ३६ वेगवेगळ्या व्यवहारांद्वारे त्याच्याकडून एक कोटी सात लाख रुपये जमा करून घेण्यात आले. बनावट ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मवर गुंतवणुकीवरील नफा सातत्याने वाढत असल्याचेही दाखवण्यात येत होते..मात्र, व्यावसायिकाने गुंतवलेली रक्कम आणि नफा परत मागितल्यानंतर आरोपींनी संपर्क तोडला. त्यानंतर आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टलवर तक्रार दाखल केली. त्यानंतर पुणे सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला..प्राथमिक तपासात आरोपींनी बनावट ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मबरोबरच स्पेसएक्सच्या प्री-लिस्टिंग शेअर्समध्ये गुंतवणूक केल्यास मोठा नफा मिळेल, असे आमिष दाखवल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणाचा तपास सायबर पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.