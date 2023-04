By

पुणे : नगर-पुणे रस्त्यावर एक भीषण अपघात सकाळी घडला. यामध्ये रस्त्यात उभ्या असलेल्या एका डंपरला कारनं पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या धडकेनंतर कारनं पेट घेतला, यावेळी कारचालक महिला कारमध्ये अडकून पडली होती. पण अग्निशमन दलाच्या जवानानं तीला सुरक्षितरित्या बाहेर काढलं. (Pune Car accident in front of Aga khan Palace got caught fire)

सुत्रांच्या माहितीनुसार, नगर-पुणे महामार्गावरील आगाखान पॅलेस समोर उभ्या असलेल्या डंपरला मागून कारची धडक दिली आणि कारनं पेट घेतला. फोर्ड इकोस्पोर्ट या कारनं मागच्या बाजूनं डंपरला धडक दिली.

प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, एका प्रशिक्षित फायरमन जवानानं आपल्या हेल्मेटनं गाडीची काच फोडली आणि कारचालक महिलेला सुरक्षितरित्या बाहेर काढलं. नविता (वय 35, रा. वडगाव शेरी) असं या कारचालक महिलेचं नाव आहे.

या घटनेनंतर समोरच असलेल्या शांतीवन सॉफ्टवेअर हब कंपनीच्या सुरक्षा रक्षकांनी कंपनीची अग्निशमन यंत्रणा वापरून आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर अग्निशमन दलानं पोहोचून आग पूर्णपणे विझवली. कार्यप्रभारी अधिकारी सोपान पवार, ड्रायव्हर सचिन वाघमारे, फायरमन सचिन जौजळे, संजय कारले मदतनीस राहुल वडेकर, शरद दराडे आणि अक्षय केदारी यांनी या दुर्घटनेत आग विझवण्याचं आणि मदतीच काम केलं.